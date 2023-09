La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, presentó esta tarde su libro «De un día para otro» con duras palabras contra el kirchnerismo: «Estamos frente a la batalla final». Lo hizo en la Facultad de Derecho, de la Universidad de Buenos Aires, acompañada de Mauricio Macri.

El evento arrancó pasadas las 18 horas con unas breves palabras de Damián Arabia, armador nacional de Bullrich y candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires. Minutos después, la ex ministra de Seguridad se subió al escenario entre aplausos y «Here comes the sun» (Aquí viene el sol), un clásico de The Beatles.

Allí, se ubicó entre el radical mendocino y su compañero de fórmula presidencial, Luis Petri, y la abogada Silvina Martínez, quienes fueron los encargados de conducir los hilos de la conversación, e iniciaron la charla distendida preguntando de qué se trata el nuevo su ejemplar.

«Este libro es la historia de argentinos que en cada una de sus dificultades la siguen luchando, pero no se rinden. Acá les planteamos un camino de facilidades para que puedan caminar en la vida con más alegría y más felicidad. La Argentina merece que nosotros trabajemos para eso. Para eso escribí ese libro», explicó Bullrich.

Para la presidencialista de la coalición opositora, «las primeras 24 horas van a ser cruciales porque es donde uno sienta las bases que muestran un camino», y agregó: «No vamos a hacer todo las 24 horas, pero sí mostrar algo que va a generar un shock de confianza«.

El título narra las propuestas de gobierno de Bullrich y los lineamiento que trazaría desde el 10 de diciembre, en el caso de imponerse en las elecciones generales del 22 de octubre o, en su defecto, en el balotaje de noviembre.

Consultada por Petri sobre cómo se imagina el día de su eventual asunción presidencial, Bullrich señaló: «Me lo imagino como el primero de 1.460 días donde tenemos un desafío de erradicar lo que ha significado el kirchnerismo en la Argentina: la incultura, la destrucción de los valores, de la sociedad de clase media, educada«.

Duras palabras contra el kirchnerismo

Tras finalizar la charla con Petri y Martínez, Bullrich se paró y ante el aula magna de la Facultad de Derecho de la UBA, que el próximo 8 octubre albergará el segundo -y último- debate presidencial, lanzó fuertes dardos contra el oficialismo.

«Somos los únicos que podemos terminar con el kirchnerismo para siempre. No se quejen, no hablamos de personas, hablamos de una ideología que ha generado la destrucción de nuestro país. Las ideologías que destruyen hay que sacarlas de la vida democrática del país, que dé respuestas reales a la gente», disparó Bullrich.

Además, la titular del PRO, en uso de licencia, afirmó: «Estamos frente a la batalla final. En estos 20 años nos opusimos al kirchnerismo y todas las mafias por un cambio profundo. Me enfrenté a Moyano, a los narcos, a los criminales; saben que tengo la firmeza que hay que tener para hacer lo que hay que hacer hoy y para siempre».

«Acá hay muchos que presentamos la primera denuncia cuando había un enamoramiento con ellos, fuimos los primeros que defendimos la libertad de prensa en la Argentina; frenamos los primeros embates del kirchnerismo contra la Justicia y defendimos al fiscal Nisman, que lo asesinaron», replicó ante aplausos.

Para finalizar, la presidencialista puso en el centro de la escena a la marca Juntos por el Cambio: «Somos la única oposición real de este país y la alternativa real al kirchnerismo. Estamos acá parados con fuerza, decisión y coraje: esto es Juntos por el Cambio. Somos todos«.

Quiénes la acompañaron

Bullrich fue acompañada por la cúpula del PRO y casi la totalidad de referentes de primera línea de Juntos por el Cambio. Por el partido amarillo asistieron: Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Cristian Ritondo, entre otros.

Asimismo, estuvieron presentes las principales figuras de su equipo de campaña como Juan Pablo Arenaza, Damián Arabia, Patricia Vásquez, Sebastián García de Luca, Hernán Lombardi, Federico Pinedo.

También se sumaron por la Unión Cívica Radical (UCR) Maximiliano Abad, Ernesto Sáenz, Rodrigo de Loredo, Mario Negri; Miguel Ángel Pichetto (Peronismo Federal); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).