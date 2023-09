El consultor político ecuatoriano, Jaime Durán Barba, analizó el panorama electoral de cara a las elecciones generales de octubre y ubicó tercero a Juntos por el Cambio, fuerza política que supo asesorar en elecciones anteriores.

“Lo más probable es que Juntos por el Cambio salga tercero, nunca vi a nadie que proponga ajuste y sacrificios y gane las elecciones”, aseguró Durán Barba en diálogo con radio Perfil.

“Lo que debería hacer Juntos por el Cambio es decir que la gente va a vivir mejor”, sostuvo como consejo a Patricia Bullrich.in embargo, la postulante amarilla “hace campaña diciendo que la gente va a vivir peor, si lo que ofreces es que habrá ajustes, que habrá que sufrir, que lo que viene es terrible… ¿quién vota por eso? Es una campaña masoquista”, resumió.

“Los viejos valores del ahorro y el sacrificio, el ir del trabajo a la casa y de la casa al trabajo desaparecieron, nadie gana ahora prometiendo una sociedad amish”, sostuvo.

Asimismo, el analista político reveló que las consultas que recibe son mayoritariamente por el líder La Libertad Avanza, Javier Milei, y no de la referente del PRO.

“La gente no me pregunta por el gabinete ni el programa de Bullrich, me pregunta si Milei gana en primera vuelta: en la televisión se ve a dos hombres, Melconian y Macri, hablando en nombre de una mujer, que es Bullrich”, contó.

“Milei representa un cambio de verdad en Argentina, Juntos por el Cambio, se quedó a mitad de camino, es un cambio aburrido, envejecido”, subrayó. Y añadió: “La misa para exorcizar a Milei lo único que hace es darle votos, la gente se ríe y piensa que Milei es lo que quieren”, manifestó el asesor político.