Hay voces que piden al candidato de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei que de nuestras de estabilidad emocional. Sucede que las relaciones del postulante presidencial que reventó las urnas en las PASO del pasado domingo han sido tema de debate en varios programas de radio y TV. La sesiones con una médium para hablar con su perro muerto, la relación con su hermana Karina, a quién Milei llama «el jefe», que muchos se aventuran a tildar de «simbiótica», o sus prácticas de sexo tántrico; todos elementos que combinados podrían describir una personalidad con algunos temitas emocionales por resolver. O no tanto, será tema de profesionales aportar más luz a esta cuestión. Pero sucede que Milei se esta postulando para gestionar el Estado, es decir… a todas y todos los argentinos, y no sería tan alocado pensar que alguna prueba de una salud mental y emocional acorde al desafío no vendría nada mal.

Quizá, la noticia que trascendió este lunes feriado, sobre la relación amorosa que estarían protagonizando el candidato presidencial y la artista Fátima Florez podría agregar algo de luz a la cuestión. Pero la reacción de su hermana Karina, según relatan periodista que tuvieron contacto con gente del entorno del economista, no estaría aportando mucha claridad al tema. “Está que explota”, contó Andrea Taboada.

“Estamos en condiciones de confirmar, sin potencial, porque hablamos con las dos partes y ambas nos confirmaron la información. Los dos blanquearon al instante así que estamos en condiciones de afirmar que se ha formado una pareja, están de novios Javier Milei y Fátima Florez hace 45 días”, dijo la periodista Marina Calabró esta mañana en el programa Lanata Sin Filtro.