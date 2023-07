A diferencia de la mayoría de las encuestas publicadas, un sondeo realizado por Isonomía Consultores anticipa no solo que Sergio Massa sería el precandidato más votado en las PASO, sino también un liderazgo de Unión por la Patria en la competencia entre fuerzas. Otra novedad es la ventaja de Horacio Rodríguez Larreta sobre Patricia Bullrich en la interna opositora..

La encuesta, que se realizó en la provincia de Buenos Aires (más de un tercio del padrón nacional) entre el 29 de junio y el 13 de julio, presencial y con 2007 casos efectivos (+/- 2,5% error muestral y 95% de confianza), muestra a Sergio Massa y a Unión por la Patria como líderes en intención de voto, algo que no suele ocurrir en el resto de las encuestas difundidas.

Según el sondeo de Isonomía, el ministro de Economía sacaría el 33,8% de los votos, por encima de Javier Milei (16,7%), Horacio Rodríguez Larreta (16,6%) y Patricia Bullrich (12,7%). En cuanto a las fuerzas, Unión por la Patria alcanzaría el 36,2% y Juntos por el Cambio el 29,3%. De repetirse un resultado similar en las generales, se iría a la segunda vuelta.

Otro dato relevante de esta encuesta está relacionado a los que aún no saben a quién van a votar el próximo 13 de agosto: en la misma consulta (a quién votarían), el 6,8% respondió que no sabe, no contesta. Además, el 1,8% indicó que lo hará en blanco y el 3,5% “a ninguno”.

En cuanto a imagen de los dirigentes políticos, la que cuenta con mayor imagen positiva es Cristina Fernández de Kirchner (42,2%), seguido por Massa (40,5%), Rodríguez Larreta (38%) y Bullrich (34,3%).

En lo que respecta a imagen negativa, encabeza Mauricio Macri con el 72,4%, seguido por Elisa Carrió (71,8%), Milei (69,5%) y Bullrich (60,7%).

