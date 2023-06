En medio de las tensiones por el cierre de listas y la acusación que lanzó el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli visita al ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria en sus oficinas del ministerio de Economía.

Scioli llegó al Ministerio pasado el mediodía y desde el massismo difundieron fotos de la llegada en las que se abraza con el ministro de Economía.

La reunión había sido anunciada por la vicepresidenta Cristina Kirchner luego de recibir a Scioli en su despacho del Senado. “Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Para ser más precisos, desde 1997, cuando ambos éramos diputados. Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más, y me puso muy contenta cuando me contó que mañana Sergio Massa lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil”, señaló CFK

INFORMACIÓN EN DESARROLLO