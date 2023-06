A dos días de la inscripción de alianzas y pocos más para definir candidaturas, el ministro del Interior, Wado De Pedro y el actor Esteban Lamothe, ambos de un parecido increíble, metieron un video mano a mano donde conversaron sobre la vida de ambos.

En una movida brillante para potenciar la imagen del dirigente camporista, los responsables de la campaña de Wado aprovecharon el parecido con el famoso actor y lanzaron un clip de algo mas de 12 minutos.

El escenario fue un espacio blanco de toda blancura, quizá buscando impulsar una sensación de limpieza u honestidad para describir al potencial candidato, una mesa alta, dos sillas y ellos, empachados con la misma indumentaria.

“A mí me pasa que me confunden con vos, pero no me doy cuenta. Algunos me dicen ‘ey, Wado’, como diciéndome ‘sos parecido a Wado De Pedro’, y otros me lo gritan y no sé si me lo dicen en serio o no”, comentó Lamothe.

La pregunta del millón la lanzó Wado, en medio de un cambio de roles, donde el funcionario encarnó al actor: «¿Vas a ser candidato, o no?», disparó De Pedro

