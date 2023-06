El precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, oficializó al legislador Ramiro Marra como precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El evento del que ambos participaron comenzó con una caminata desde Chilavert y Piedra Buena, en el barrio de Lugano, para luego dirigirse hacia el Club El Ideal, en Montiel y Chilavert.

El economista libertario se desempeñó como arquero durante varios años en la primera división de futsal de la institución, por lo que la actividad fue coronada con la entrega de una placa por parte de su antiguo director técnico y sus ex compañeros de equipo.

El candidato a presidente también recordó: “Los momentos lindos que me tocó pasar defendiendo los tres palos. El lugar está lleno de hermosos recuerdos. Muchos éxitos y felicidad tuve acá”.

Tras presentar a Marra como candidato a jefe de Gobierno, Milei destacó: “Un placer estar con el queridísimo Ramiro Marra. Somos la línea fundadora de LLA. Las cabezas más visibles fuimos Ramiro, Victoria y yo”.

“Cuando empezamos dijeron que los liberales eran muy atractivos para la tv pero no tienen votos. Después que no íbamos a formar partido, pero creamos LLA. Seguían diciendo que no pasaríamos las PASO, que perderíamos contra el voto en blanco, que perderíamos contra la izquierda. Terminamos sacando 17 puntos en las generales”, exclamó mientras el público cantaba “la casta tiene miedo”.

“Los ataques y difamaciones no cesaron. Hay una obsesión sobre nuestro espacio. Y en ese contexto nos dijeron que una persona sola en la Cámara no iba a poder hacer nada. Vaya si hicimos ruido”, apuntó Milei.

Por su parte, Marra destacó la «alegría de volver a caminar la Ciudad junto a Javier», y expresó: «Esta es la primera de muchas caminatas que vamos a hacer con Javier en esta campaña. Las ideas liberales ya ganaron y ahora queremos terminar con la casta política».

En la Comuna 8, que incluye a Lugano, Soldati y Villa Riachuelo, Milei tuvo una de sus mejores performance durante las elecciones del 2021, donde alcanzó casi el 15% de los votos, superado solo por la Comuna 9.

«La Comuna 8 fue la que más nos acompañó en la campaña de 2021, ahora decidimos volver a la Ciudad desde acá. Lo que pasó en el sur de la ciudad es un ejemplo de lo que va a pasar este año. Lo dicen los números y lo dice la gente, podemos dejar terceros al Frente de Todos, tanto en nación como en ciudad. Es una muestra de que las ideas de la libertad ya ganaron”, señaló Milei.