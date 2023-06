Lejos de apaciguar las aguas, en Juntos por el Cambio no dejan de echar nafta al fuego, y a ciencia cierta es imposible vislumbrar en qué terminará tanto salvaje internismo que bien podría marcar el fin de la alianza opositora como tal.

En las últimas horas, el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, se diferenció de Mauricio Macri y profundizó la interna dentro de JxC. Sostuvo que él tiene sus opiniones que “no van cambiar por lo que piense” el ex mandatario.

“Yo agradezco las oportunidades que Macri me dio y yo lo devolví trabajando. Ahora yo tengo mis opiniones y no van a cambiar porque algunas difieran de lo que piensa él”, dijo Larreta. En tanto, remarcó que su prioridad es “la unidad de Juntos por el Cambio” y que por eso no contesta las agresiones que recibe en medio de la disputa por la ampliación del espacio, que fue rechazada terminantemente por Macri y Patricia Bullrich, entre el ala más dura del PRO.

“Como yo defiendo la unidad nunca critico a alguien de Juntos por el Cambio. Yo busco sumar porque el desafío no es ni Macri, ni yo, ni la pelea. El objetivo es mejorar la vida de los argentinos”, indicó el alcalde porteño.

En tanto, la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, apuntó contra su archi rival en la interna, Rodríguez Larreta, y la posibilidad de fracturar a dicha fuerza con la incorporación de Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba. “Si hay alguien que, en este momento, por defender sus intereses está planteando la ruptura de Juntos por el Cambio, está laburando para el gobierno”.

“Yo me preguntaría para quién trabaja y qué piensa el que quiere romper Juntos por el Cambio”, agregó. La eventual incorporación del gobernador de Córdoba a la coalición opositora volvió a mostrar las diferencias entre los dos principales dirigentes, que dirimirán la candidatura en las PASO.

“Querés llevarte la pelota porque no ganás la elección, no vale. Lo único es la elección del 13 (de agosto), ahí va a ser la sociedad que dirima qué proyecto quiere para JxC, un proyecto más light o más concreto y firme de cambio, eso se está discutiendo”, manifestó.

La ex ministra de Seguridad señaló que ella es quien representa el “cambio de fondo” que necesita la Argentina, en contraposición con el proyecto que propone el jefe de Gobierno “que no tiene verdadero sentido de cambio”. El martes, desde Córdoba, Mauricio Macri también apuntó a Rodríguez Larreta. El expresidente fue a la provincia a poyar al candidato cordobés Luis Juez y acusó al alcalde porteño de “poner en riesgo” el espacio.

El punto es la posible incorporación al espacio de José Luis Espert, impulsada por el jefe de Gobierno porteño. ”Nadie discute a Espert, pero el tema es si se abre o no se abre una puerta que después no sabemos dónde termina”, dijo.

Justamente, Larreta avanza en su idea de sumar sectores a Juntos por el Cambio, y el enfrentamiento con Patricia Bullrich se profundiza. Luego del encuentro fallido de ayer en la mesa de conducción de Juntos por el Cambio, que duró apenas ocho minutos, en el PRO decidieron intentar alcanzar un acuerdo por lo menos por alguno de los candidatos propuestos para sumarse a la coalición.

Es por eso que se desarrolló un encuentro virtual -duró más de dos horas- entre los representantes del jefe de Gobierno y de la ex ministra de Seguridad en el Consejo del partido para intentar destrabar la entrada de José Luis Espert, operación que ya cuenta con la aprobación de la UCR, el Peronismo Republicano y la Coalición Cívica.

Finalmente, el alcalde porteño logró que el Consejo del PRO aceptara el ingreso del economista liberal y sería inminente que suceda lo mismo con Margarita Stolbizer, líder del GEN.

Según explicaron fuentes que participaron del cónclave, el tema a resolver era la entrada del líder de Avanza Libertad a la coalición. “Larreta quiere que compita para presidente y Bullrich no, ese es el eje del conflicto”, indicaron.

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, habló en las últimas horas en medio de la interna a cielo abierto que mantiene Juntos por el Cambio (JxC) a partir del pedido de Larreta de incorporar al gobernador Juan Schiaretti y dijo que no descarta una ruptura del frente. “No descarto una posible ruptura, aunque nuestra voluntad va a ser siempre consolidar el espacio”, dijo.

Justamente, el gobernador jujeño escribió esta tarde, desde su cuenta de Twitter: “Atento a la resolución adoptada por el Consejo Nacional del PRO en el día de ayer y siendo partidos fundadores de Juntos por el Cambio (UCR, CC y ERF) solicitamos al PRO que decida, con carácter perentorio, sobre la integración de Avanza Libertad y Jose Luis Espert”.

Y agregó que “dicha solicitud se debe a que hace más de un mes tenemos pendiente esta resolución y estamos próximos a llevar adelante nuestras instancias partidarias para ratificar y/o definir el marco de alianzas”, ya que “la Argentina necesita un JxC unido, plural y responsable, centrado en los problemas que atraviesan los argentinos y no en internas o sectarismos estériles”.

Como si fuera poco, el diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) y precandidato presidencial, Javier Milei, aportó su grano de arena, al sostener que “ni pisaría Juntos por el Cambio (JxC)” de cara a las elecciones 2023. Además, calificó a los dirigentes de JxC como “los fracasados que hundieron el país”, con los cuales “no negocia”.