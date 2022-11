La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó hoy que la primera conclusión que sacó del intento de asesinato que sufrió es que «los supuestos indignados estaban pagados por empresarios identificados con el gobierno que endeudó Argentina”, al encabezar como invitada un plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en la ciudad bonaerense de Pilar.

“Se cumplen exactamente dos meses y tres días de eso que todos vieron por la televisión. Yo también lo vi en televisión, yo no vi en el momento el arma con el que pretendían volarme la cabeza. En estos dos meses lo que no me podía sacar de la cabeza es qué hubiera pasado si hubieran gatillado, esa imagen para mis hijos y mis nietos”, dijo.

Fernández de Kirchner afirmó este viernes que no se dio «cuenta del arma que empuñaron y que pretendía en los hechos» volarle la cabeza, al cumplirse poco más de dos meses desde el día en que intentaron asesinarla en la puerta de su domicilio del barrio porteño de Recoleta.

«Esta es mi primera salida. Hoy se cumplen dos meses y tres días de eso que todos vieron por televisión. Yo no me di cuenta del arma que empuñaron y que pretendía en los hechos volarme la cabeza«, enfatizó Kirchner.

La ex mandataria continuó: «Dicen los psiquiatras que es mucho mejor, porque el trauma es algo que no puede olvidarse».

«Quería estar acá porque después de algunas cosas no hay mejor lugar que estar junto a los trabajadores y trabajadoras», enfatizó la vicepresidenta y habló de «los indignados rentados».

Además, reconoció “estar resignada a que la justicia no va investigar nada” sobre el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre.

Según afirmó la vicepresidenta, «Los que encendían antorchas frente a casa Rosada eran gente pagada por empresarios que se vincularon con el anterior gobierno«

«Recibían millones de pesos para hacer eso. Cortenlá con los de los indignados rentados«, reclamó.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO