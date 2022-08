Hebe de Bonafini volvió a cuestionar al presidente Alberto Fernández luego de su entrevista en TN, y lo cruzó por haber hecho mención a la posibilidad de indultar a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

«Voy a empezar pidiéndole al señor Presidente, con el respeto que le tengo que tener porque es el Presidente de la Nación, que hable lo menos posible porque cada vez que habla es una desilusión«, expresó con dureza la titular de Madres de Plaza de Mayo.

En la misma línea, inquirió: «Señor presidente, ¿Quién le hace el discurso? Usted no sabe que un indulto es cuando reconoce que cometió un delito, o no se da cuenta de eso. ¿Cómo va a aceptar Cristina eso? Ni perdón por qué. Cuando uno no comete ningún delito no tiene por qué someterse a eso».

No es la primera vez que Bonafini se muestra crítica, en esta oportunidad lo hizo luego de que el mandatario trajera a colación el caso del fiscal Alberto Nisman al ser consultado por la seguridad de Luciani. “Realmente, alentar que le pueda pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman… miren hasta acá, lo que le pasó al fiscal Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no… que no haga algo así el fiscal Luciani”, supo responder Fernández.

A su parte, la referente de Derechos Humanos sentenció: «No sé por qué sacó tantas cosas de ese bolsillo que tiene en lugar de corazón, porque parece que es un bolsillo, y sacó a relucir cosas que no tenían nada que ver, señor Presidente. La verdad es una desilusión cada vez que habla, y mire que trato de escucharlo bien a ver si encuentro una partecita que diga ‘bueno, menos mal, acá está’. No, va a cualquier canal, contesta cualquier cosa».

Por último, Bonafini le envió un mensaje al jefe de Estado: «¿Usted se escucha?, ¿alguien le hace una análisis de sus discursos?, porque me parece bueno si uno cuando habla pregunta si gustó, qué salió bien, qué salió mal. Perdóneme, yo se que no le va a gustar lo que digo, pero bueno, como lo voté tengo derecho. El voto nos da el derecho de decir», afirmó.