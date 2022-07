El Gobierno está en plena erupción, y los rumores confunden y desestabilizan. Este miércoles por la noche, Clarín (Miente) publicó un artículo donde aseguraba que el actual titular de la Camara Alta, Sergio Massa reemplazará a Silvina Batakis en el ministerio de Economía. Pocos minutos mas tarde, lo puso en potencial «Massa sería el nuevo ministro de Economía».

Si bien es cierto que suena el nombre del tigrense para ingresar al Gabinete, todavía no hay precisiones. Este medio se comunicó con fuentes de su entorno y confirmaron la posibilidad. Pero dijeron que aún no hay nada cerrado y tampoco que el cargo sería ministro per sé. Quizá podría imaginarse un escenario en reemplazo de Juan Manzur como Jefe de Gabinete o una suerte de superministro con todas las áreas económicas bajo su órbita.

Ante el revuelo, fue el propio Massa el que salió a poner paños fríos. En su cuenta de tuiter sostuvo que no recibió «ningún ofrecimiento» para incorporarse al Gobierno nacional, rechazó «rumores y versiones» a ese respecto y adelantó que entre el viernes y sábado próximos se reunirá con el presidente Alberto Fernández.

«Veo muchos rumores y versiones. No tuve ningún ofrecimiento y recién quedé en charlar con el Presidente sobre la agenda de trabajo entre viernes y sábado«.

«Por otra parte vi que aparecieron ‘supuestos proyectos de mi autoría’ que circulan alrededor de las medidas económicas y de las del Banco Central», sostuvo Massa, y añadió: Que quede claro que venimos trabajando en línea con el Banco Central y el Ministerio de Economía».

Al respecto, el legislador aseguró que «cuando tenga algo que decir o el Gobierno decida anunciar algo, se hará por los carriles correspondientes«.

En tanto, la ministra de Economía Silvina Batakis, llegó esta mañana al país luego de su gira por Estados Unidos en la que se reunió con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, el secretario del Tesoro David Lipton, además de grupos inversores y empresarios.

La funcionaria atravesará horas decisivas sobre su futuro mientras el Gobierno define importantes cambios en el gabinete.

La funcionaria llegó de Washington, en el vuelo UA8198 de United Ireland, que hizo su arribo diez minutos antes de lo previsto. Pasada las 8, Batakis se retiró del Aeropuerto de Ezeiza sin hablar con la prensa, en un operativo especial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal.

Vale recordar que la actual titular del Palacio de Hacienda asumió el 3 de julio pasado, un día después de la renuncia de Martín Guzmán. Su llegada generó un fuerte impacto en los mercados, con una importante suba del riesgo país y una escalada de más de 100 pesos del dólar blue.

En su visita a Washington, Batakis tuvo una misión de dos días que incluyó destacadas reuniones. En primera instancia se vio con David Lipton, uno de los funcionarios clave de la Secretaría del Tesoro de los EE.UU. y con influencia en el directorio del FMI. Luego, con la propia directora gerente del organismo Kristalina Georgieva, mientras que el martes cerró con un desayuno con inversores de Wall Street y un encuentro con ejecutivos de grandes empresas locales de distintos sectores.

Batakis también afirmó ante inversores y funcionarios que cuenta con el apoyo político de la coalición de gobierno y dejó en claro que con el Fondo Monetario no estuvo en discusión una modificación en las metas incluidas en el programa,sino en cómo cumplir esos objetivos.

Cuando se disponía a volver a Buenos Aires, poco antes de embarcarse, la ministra se enteró que el presidente Alberto Fernández evalúa reemplazarla por Sergio Massa.