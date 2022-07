La prensa recorta y manipula. Nada nuevo bajo el sol. Ahora, tomara declaraciones de una mujer que la pasa realmente mal, que quiere vivir como cualquier afortunado que tiene trabajo, cobra un sueldo digno, llega a finde mes y hasta envía a sus hijos a una escuela privada y convertirla en una vaga planera que solo quiere chupar de la teta del Estado es de una miserabilidad supina.

Esto fue lo que sucedió con una nota que realizó la periodista Sandra Borghi (TN), que sensibilizada por la realidad de una asistente a la marcha del jueves organizada por movimientos sociales que reclamaron mejores y más planes, relató la penurias que sufre la familia de esta mujer. En su recorrida por la calle Borghi señala a una nena que estaba usando su mochila escolar como almohada y unos cartones como cama e inició el diálogo con la madre, que luego se utilizó para torcer la realidad y cambiar el mensaje de la mujer.

Hijos de puta. Lo lograron. Han destruido la cultura del trabajo después de décadas de planerismo. Verdaderos genocidas de un país. https://t.co/jmjd5hiZdj — José Luis Espert (@jlespert) July 15, 2022

Algún miserable que ejerce como periodista recortó y editó 47 segundos de una nota que duró al menos 7 minutos. En ese recorte, se da a entender que la piquetera (dicho con cariño) no quiere trabajar por la misma plata que recibe por el plan.

No quiere ir a trabajar porque tiene un plan social y toda la vida trabajo de eso. NO ES JUSTO. Chau muchachos , felicidades. pic.twitter.com/n82tGT2oNH — Diecou (@diecou) July 14, 2022

«Quieren que trabajamos desde las 8 de la mañana a 5 de la tarde por la misma plata que nos pagan (en un plan social). Nos quieren mandar a trabajar a la calle y no es justo. No es justo porque toda la vida vivimos trabajando de esto». Ese es el recorte que viralizaron quienes apuestan por sembrar el odio.

Aquí la nota completa, tal cómo se emitió en Todo Noticias y la sensibilidad de los periodistas que participaron. Nada mas lejos de la realidad de lo que se viralizó en redes y que los editorialistas del odio utilizaron para demonizar a los beneficiarios de los planes sociales.

La mujer contó que nunca tuvo un trabajo en blanco, que viven de changas y “no llegan a fin de mes”.

Salió la muñeca piquetera vaga!

No se la pierdan! pic.twitter.com/THMJDFWgJ2 — Luis Granate (@LuisGranate1) July 16, 2022

En su testimonio, que emocionó hasta las lágrimas a la notera de TN, contó que estaba cuidando a su nena de cuatro años que se había dormido y que tenía más hijos pero que estaban con el padre. También relató con sus 28 años nunca tuvo un trabajo en blanco porque no tiene secundario. A la pregunta de por qué no estudió respondió que quedó huérfana a los 9 años, que su familia siempre fue muy humilde y que vivió en un internado. La nota terminó con la periodista llorando.

El portal Infonews tomó las declaraciones completas de la entrevista y aquí las reproducimos para llevar claridad ante tanta manipulación.

-Pero… pará, ¿vos cobrás un plan?

-Sí, subsistimos con la gente haciendo ollas populares, roperitos. Siempre estamos tratando de solventar los gastos para que la gente pueda llevarse un plato de comida.

-Vos trabajás en un comedor…

-Sí, cuando lo hicimos estaba en otra organización, con otra digirente y hacíamos las ollas populares. Se le daba la comida a la gente y la gente se iba contenta. Venían con cinco o seis personas y venían con los tupper. A veces no nos alcanzaba y ahora estamos con el roperito. A veces recibimos donaciones pero no nos alcanza, tampoco.

-¿Cuántos chicos tenés?

-Tres.

-¿Ella es la más chica? (por la nena que dormía en el asfalto sobre un cartón)

-Es la más chica.

-¿No fue a la escuela hoy?

-No. No fue.

(En el medio de la charla, después de confundir a otro nene con uno de sus hijos la cronista tuvo que responderle a una señora de la marcha que le pedía dejar de mostrar a la nena porque no le parecía bien que la exponga ante las cámaras y todo un país)

-¿Te molesta que mostremos tu realidad?

-No, no me molesta porque esto es algo que vivimos siempre.

(Una nueva interrupción apareció en medio de la charla: la pareja de la entrevistada le grita desde afuera, Sandra dice que está enojado y la chica le dice que no, que le está pidiendo que cuente toda la realidad).

-Te dice que hables, que cuentes.

-Esto es así. ¿Qué vamos a decir? ¿Que estamos contentos con el gobierno?

-¿Tu marido o vos tuvieron, en algún momento, trabajo en blanco?

-No, nunca. No tengo secundario completo.

-Ah, te cuesta conseguir.

-Nunca conseguí un trabajo en blanco.

-Porque no terminaste el secundario y cuántos años tenés?

-28.

-¿Te gustaría terminar el secundario y tener un trabajo en blanco?

-Sí, me gustaría. Obvio. Obvio que la gente quiere jubilarse, quiere estar mejor, quiere que sus hijos tengan una escuela privada cuando hoy en día una escuela privada cuesta mucha plata.

-Tus hijos están escolarizados.

-Sí, obvio. Sí.

-¿Y tu marido nunca tuvo un trabajo en blanco?

-Tuvo un trabajo en blanco pero la verdad es que no sirve: te pagan dos monedas cuando… es así… obvio que el jefe, el que te emplea va a ganar más que vos porque es así.

-O sea que a ustedes les rinde más tener un plan los dos y hacer changas afuera que tener un trabajo en blanco.

-No es que «nos rinde más» o que «nos guste». Porque tampoco nos gusta.

-No, claro. No es que te gusta pero es lo que más cierra en la economía de tu casa…

-No llegamos, tampoco, a fin de mes. Pero es algo que nos sirve porque tampoco uno pretende vivir toda la vida con esto porque queremos.

-A cuánto llegan a fin de mes entre tu marido y vos?

-Cincuenta. Cincuenta y yo trabajando haciendo casa de familia ganaba cuatro mil quinientos por semana, que no es plata tampoco. No es plata. Estaba de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Y eso no es justo. Entonces, vos si te ponés a pensar… decís «por qué tengo que vivir así?». ¿Porque no estudié?

-¿Por qué no estudiaste?

-Porque mi mamá murió y me fui a un colegio de internado. Mi familia no se hizo cargo. Mi tío tenía seis chicos para darles de comer. Mi tía tuvo mellizos. Mi mamá murió y tampoco le podemos cargar la carga de otra persona a mi tío, pobrecito, porque mi familia es muy humilde. Somos gente humilde, trabajadora. Dependemos de que mi esposo pueda hacer una changa porque no tenemos otra cosa.

-¿Te quedaste solita a qué edad?

-A los nueve años. Mi tía falleció. Mi otro tío se ahorcó. Venimos de una familia…

-De muchas tragedias.

-Sí, pero yo puedo decir que…

-Vos armaste tu familia, tenés a tu marido…

-Sí, tengo mis hijos y gracias a dios que -mal o bien- uno come. Porque en otros países están peor que nosotros.

-¿Comen todos los días los chicos?

-Sí, comemos las cuatro comidas como tenemos que comer. Porque si vos decís que no comés… en este país… estamos en un país rico en comida. Mal o bien, la gente de los planes sociales subsisten porque una olla popular -no digo que esté bien- pero es lo que hay. Hoy el cartón está treinta pesos. Yo vivo en 25 de Mayo y la gente pasa con carros. ¿Por qué? Por qué hay tanta miseria? Por qué la inflación está muy…?

-Escuchame, dónde vivís? ¿Tenés casa?



-Sí, obvio. Tengo casa.

-Tenés una casita que hicieron ustedes…

-Sí, tengo casa, tengo cloacas, tengo todo. No pago alquiler pero pago 10 mil pesos de lo que es luz, gas, teléfono.

Piquetera: “Nos quieren mandar a trabajar, no es justo” pic.twitter.com/WEUkaNEwjH — Rami Sciarrotta (@ramisciarrotta) July 15, 2022

La mami piquetera ya le está enseñando a su hija que trabajar es malo !

Pasaron dos años y ya pudrieron todo . pic.twitter.com/sIlwJpaaJV — La Matancera AntiK (@martinezmerce18) July 15, 2022

Mamita piquetera extranjera le está enseñando a sus hijos que el trabajo y estudiar es malo .

Se imaginan esas criaturas que futuro tienen?

Y si te vas a tu país mami? pic.twitter.com/moulDe2KWG — La Matancera AntiK (@martinezmerce18) July 15, 2022