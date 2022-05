El gobernador Axel Kicillof acordó un 60% de aumento salarial hasta fin de año con estatales, docentes, médicos y judiciales de la provincia de Buenos Aires.

La noticia se conoció luego de una reunión que el mandatario bonaerense encabezó en la Casa de Gobierno provincial, junto a los ministros de Hacienda, Pablo López; de Trabajo, Mara Ruiz Malec; el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, y los representantes sindicales de los sectores mencionados.

Ruiz Malec, dijo que la provincia «está haciendo un esfuerzo muy grande» para acompañar los salarios y destacó que, con el acuerdo que firmó hoy Axel Kicillof con los gremios de maestros, estatales, médicos y judiciales bonaerense -por el que se agregan 10 puntos a todos los aumentos cerrados para alcanzar en diciembre una suba total del orden del 60%- se le podrá «ganarle a la inflación».

«Acabamos de activar este monitoreo al que nos habíamos comprometido en la paritaria 2022«, destacó la ministra y recordó que «se sostienen además las cuotas de julio y septiembre y una cuota adicional de diciembre, que permitirá todos y todas las trabajadoras del Estado alcancen un piso de aumento del 60% esperando con esto ganarle a la inflación«.

Además, Ruiz Malez dijo que la inflación «es una preocupación que hemos tenido todos» y subrayó que, en ese contexto, el Gobierno provincial «siempre ha cumplido con su palabra«.

«El año pasado sucedió algo similar con un aumento de precios que no esperábamos y, en esa ocasión, se modificaron puntos. En este caso, se agregan sobre el acuerdo. Tenemos la confianza de que con este acuerdo podremos ganarle a la inflación pero, si así no sucede, también la seguridad de que, en este marco de diálogo que tenemos con todos los gremios, volveremos a encontrar en conjunto la soluciones necesarias para que el salario no pierda», garantizó Ruiz Malec.

Previo al acto que se realizó en la Gobernación de La Plata, la ministra comentó que «la preocupación general es por el aumento de los precios» y subrayó que «la provincia de Buenos Aires está haciendo un esfuerzo muy grande para poder mantener los salarios que le empaten y en la medida de lo posible, le ganen a la inflación«.

«Obviamente es necesario que ese esfuerzo sea acompañado por medidas para contener la suba de precios en un contexto muy difícil, de una guerra internacional que presiona a ciertos sectores pero también hay que prevenir que otros sectores se apropien de eso a costa de trasladar los aumentos a trabajadores y trabajadoras», reflexionó.

En ese punto, remarcó que el país necesita de «este crecimiento» y puso el foco en que «los números del empleo dan muy bien en la provincia de Buenos Aires, con una generación de puestos de trabajo, esa mejora llegue a todos y todas la trabajadoras«.

«Este Gobierno peronista debe poner sus esfuerzos en la recomposición del salario , que no es solo ir detrás de la inflación sino poder generar medidas necesarias para que aquellos que son los que más tienen, no se apropien de esta renta extraordinaria que está habiendo cuando la situación internacional no es la normal. Eso sucedió en la pandemia, y ahora sucede con la guerra», opinó.

En esa línea, remarcó: «Desde la provincia decimos que vamos a acompañar los salarios con un esfuerzo muy grande. Sabemos que recibe mucha menor coparticiapcion de la que necesita y, no obstante, haciendo este esfuerzo demostrando que tenemos que hacer todo lo necesario para que los salarios puedan superar el aumento de los precios«.