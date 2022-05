La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, prometió que de llegar a la presidencia impulsará una dolarización de la moneda. Lo hizo ante los empresarios que forman parte de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en el marco del AmCham Summit 2022. En ese marco, aseguró tener condiciones para ser Presidenta de la Nación y habló de su proyección de dolarización para la economía nacional.

“Tengo condiciones para ser Presidenta. Tengo la personalidad que hace falta para la Argentina”, aseguró la titular del PRO en la mañana de este martes en un mano a mano con el periodista y conductor Alejandro Fantino, quien la consultó por el posible rumbo de dolarización en la economía nacional. “Hoy el peso no existe en un sentido de lo que significa una moneda. La dolarización es un proceso irreversible que genera en una sociedad que necesita avanzar sobre su productividad y su competitividad y marcar un sendero”, aseguró Bullrich.

Al referirse al rumbo a seguir en ese plano en caso de ser la próxima Presidenta del país, la ex Ministra nacional señaló: “Arranco con un bimonetarismo: el uso corriente del dólar como moneda sin anular el peso como lo hace Perú y Uruguay”. “Los dólares los tienen todos los argentinos tanto acá como afuera del país”, aseguró sobre un plan económico que ya supo mencionar con antelación el diputado nacional libertario Javier Milei.

“Utilizar y hacer transacciones, hacer contratos y sacar el impuesto al cheque para que no tengas que pagarlo y generar una economía que vaya generando la confianza a la vez que vas estabilizando el país bajando al déficit a cero y con eso vas a bajar la inflación«, detalló en su argumentación la presidenta del PRO. “El peso no tiene valor per se, el peso tiene valor en la medida que vos tengas un déficit cero y logres que la economía argentina esté equilibrada. Cuando equilibres la macroeconomía y logres que la micro tanga mucho menos regulaciones y puedas utilizar las dos monedas, vas a salir adelante”, insistió.