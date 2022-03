Habló la nena pobre que usó Macri para la campaña. ¡Lo incineró!

Se trata de Melina, dijo que se siente usada. “Mi vida no cambió nada, sigo en lo mismo, no tengo nada. Nunca más apareció él”, relató hoy 15 años después de haber conocido al expresidente.

Allá por el 2007, Mauricio Macri oficializó su candidatura a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y dio un discurso junto a una nena de 6 años en Villa Lugano. Ahora, en el 2022, la joven tiene 22 años y habló en exclusiva con Crónica HD.

Se trata de Melina, quien reconoció no recordar absolutamente nada de aquel momento que compartió con quien luego fuera presidente de la Argentina. “Mi vida no cambió nada, sigo en lo mismo, no tengo nada. Nunca más apareció él”, comenzó su testimonio.

“Me sentí usada y me he sentido usada. Voy a empezar a estudiar otra vez, dejé porque no quise estudiar más… se complicó”, continuó. Además, trató a Macri de “mentiroso” y opinó que no puede volver a ser presidente.

“Todos tenemos necesidades, cosas que nunca se pudieron hacer, cosas que se necesitan. Cumplir cumplió con nada, prometió cosas que no pasaron, como ayudar a mi papá que hoy no está. Nunca recibió la ayuda. No apareció nadie”, manifestó.



¿En qué está ahora Melina?

En cuanto a su educación, reconoció que, luego de dejar el secundario, volvió al estudio y está intentando salir adelante, también pensando en su hija de dos años.

En adición, su madre, Asunción, tomó la palabra y disparo contra el ex dirigente de Boca. “Es un traidor a la patria. Nos dejó una deuda tan grande que ni mis nietos la van a terminar de pagar. Me dio bronco como la utilizaron y la usaron. Él defraudó al país. El FMI se llevó esos dólares y no sabemos dónde están”, comenzó.

En mi pobreza, que yo soy pobre, no me pasaba esto desde el 90/91. Los políticos generan pobreza, por eso es que me quejo de cuando estuvo Macri. Yo no puedo entender cómo los del Fondo le dieron un préstamo que era más del máximo que le podían prestar. Tiene que haber algo, una cláusula y hacerles también juicio. ¿Por qué ellos le prestan algo que no le tenían que prestar? ¿Cómo le permiten eso? ¿Con qué empresarios se repartió esos dólares? Eso lo tiene que investigar la Justicia”, comentó acerca de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. (Crónica)