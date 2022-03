Lewandowski: «El problema no es el acuerdo, el problema es la deuda que nos dejaron»

El senador del Frente de Todos, Marcelo Lewandoski consideró que "Hoy estamos no ante un buen acuerdo, estamos ante el mejor acuerdo de refinanciación que se pudo conseguir"

El senador nacional Marcelo Lewandowski votó a favor del proyecto de Ley, que ya contaba con media sanción de la Cámara Baja, por el que se aprueba el Programa de Facilidades Extendidas para refinanciar la deuda existente con el Fondo Monetario Internacional, correspondiente al Acuerdo Stand By suscripto en 2018. «El problema no es el acuerdo, el problema es la deuda que nos dejaron», afirmó y sostuvo: «Hoy estamos no ante un buen acuerdo, estamos ante el mejor acuerdo de refinanciación que se pudo conseguir».

En ese sentido expresó que «entrar en cesación de pagos nos llevaría a grandes problemas económicos, sociales e institucionales con fuertes consecuencias y efectos sobre nuestras provincias, sobre nuestro entramado productivo y sobre todo con mayor incidencia en los sectores más desprotegidos y vulnerables».

Además el senador nacional fue muy crítico con el compromiso asumido por la anterior gestión con el órgano crediticio. «El problema de los argentinos es la deuda totalmente irresponsable que se contrajo. Irresponsable desde el monto solicitado. Irresponsable desde los compromisos y los plazos acordados, pero sobre todo irresponsable en el destino y la aplicación de esa deuda», dijo y remarcó: «Argentina recibió el préstamo más grande de su historia y también el más grande de la historia del FMI, incumpliendo con los artículos 4 y 75 de nuestra Constitución Nacional, que marcan que debe ser el Poder Legislativo el encargado de autorizar este tipo de empréstitos».

La deuda asumida en aquella oportunidad alcanzaba los casi 50 mil millones de dólares, un monto que casi triplicaba el máximo que ese organismo le podía prestar a nuestro país como miembro y similar a lo que el FMI otorgó a 85 países para hacer frente a la pandemia. Por tal motivo subrayó: «La deuda contraída fue política y no económica, con una decisión de sostener un gobierno en la Argentina y hoy la pagamos todos».

«Los fondos recibidos no fueron a obra pública, no fueron a la reconversión de la matriz energética. Fueron aplicados a la timba financiera y la fuga de capitales», fustigó. Por último sostuvo: «Lamentablemente el pueblo argentino conoce bien al Fondo Monetario Internacional y las consecuencias de sus intervenciones en las decisiones de un país soberano. No volvimos a traer al FMI a nuestro país, pero sí seremos otra vez la fuerza política que resuelve el problema».