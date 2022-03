Aníbal Fernández: “No entiendo por qué algunos compañeros no están convencidos del acuerdo con el FMI”

En una semana clave para la gestión de Alberto Fernández, tanto el oficialismo como la oposición delimitan sus estrategias de cara al tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Congreso. Ante la puja interna del oficialismo, el ministro de Seguridad de Nación, Aníbal Fernández, cuestionó a los dirigentes del Frente de Todos que aún se oponen al entendimiento con la entidad financiera..

“No entiendo por qué algunos compañeros no están convencidos”, sostuvo el funcionario en declaraciones radiales, en una clara alusión a Máximo Kirchner y a dirigentes de La Cámpora, y reiteró: “El Presidente logró el mejor acuerdo que se pueda sacar. Hay que acompañar al presidente que consiguió el mejor acuerdo con las herramientas que tenía”.

Tras anunciarse el acuerdo con la entidad de crédito, la agrupación kirchnerista La Cámpora publicó videos que rememoraban fragmentos de discursos del expresidente Néstor Kirchner criticando al Fondo. Cabe señalar que los registros fílmicos fueron subidos a las redes sociales horas después del anuncio.

A su parte, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, dirigente de la agrupación kirchnerista, se diferenció de su par Máximo Kirchner en una entrevista a un medio internacional en la que afirmó que «el acuerdo con el FMI es el comienzo de la solución» y que permite «evitar una catástrofe en lo inmediato».

En torno a estas cuestiones, Aníbal Fernández aseguró: “Se puede discutir y debatir con el Presidente y con quien sea por un tiempo necesario hasta que un día se dice ‘punto, hasta acá llegamos’. Ahora hay que tomar las decisiones de fondo”.

Por su parte, el funcionario cuestionó: “Las decisiones las toma el Presidente. Hay que acompañar al Presidente en los mejores términos posibles. No le encuentro la vuelta a quienes no están con el Presidente en este momento”.

Cabe destacar que acuerdo con el FMI deberá pasar por las comisiones de Hacienda y Presupuesto, y obtener dictamen para el jueves ser tratado en el recinto, en un debate en el que todavía no tiene saldadas las posiciones de los bloques.

Asimismo, el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa le puso fecha al encuentro demandado por la oposición para discutir la redacción del programa articulado para apoyar la refinanciación de la deuda y rechazar el programa económico de Guzmán. Será el martes por la tarde en el Congreso.

Los diputados que formarán parte de las comisiones, se reunieron en el tercer piso de la Cámara baja el pasado domingo para el trazado de una estrategia y evacuar la dudas ante los detalles técnicos de la negociación. La reunión se dio ante el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Por último, Aníbal Fernández criticó a la oposición y anticipó que «no le preocupa» que abandonen el recinto. “Los que trajeron la guita y se la llevaron son estos tipos, nosotros no tenemos nada que ver. Los que se la chorearon fueron ellos”, afirmó y concluyó: “No me preocupa que el PRO se vaya del recinto, le hacen un favor a la Argentina. El manejo del quorum es una forma de hacer política pero no hay que olvidarse que ellos son los autores de esta situ