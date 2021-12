El oficialismo buscará hoy aprobar el Presupuesto 2022

El oficialismo de la Cámara de Diputados consiguió ayer dictamen de mayoría sobre el proyecto de Presupuesto 2022, al reunir 25 de las 49 firmas de legisladores que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por lo que la iniciativa quedó en condiciones de ser debatida por el plenario, en la sesión convocada para este mediodía.

Mientras continuaban las exposiciones en el marco de la comisión que preside el oficialista Carlos Heller, se firmó el dictamen de mayoría que aglutinó la aceptación de los 24 integrantes del Frente de Todos y del representante del Frente de la Concordia misionero.

Por la oposición, los dos diputados de Evolución Radical que integran la comisión firmaron un dictamen de rechazo; en tanto que los otros 21 integrantes del principal conglomerado opositor expresarán el rechazo en el recinto, aunque aún no firmaron dictamen en ese sentido.

Además, el interbloque Federal, por intermedio del representante de Córdoba Federal, Ignacio García Aresca, firmó un dictamen de minoría con sello propio.

Más allá de haber conseguido el número para alzarse con el dictamen de mayoría, el oficialismo aún no tiene asegurada la cantidad de diputados para imponerse en el recinto, por lo que durante toda la jornada de ayer se sucedieron diferentes reuniones en busca de obtener consensos con algunos bloques opositores.

En ese sentido, al abrir la reunión de la comisión, que se realizó en el recinto -para mantener el distanciamiento social a causa del coronavirus- Carlos Heller (FDT) anunció que «se van a realizar algunos cambios que no alteren los ejes centrales del proyecto y que se han tenido en cuenta las múltiples solicitudes como la del subsidio para el transporte de pasajeros del interior del país».

El diputado precisó que se aumentará en un 70% ese subsidio para poder compensar la tarifa de ese servicio contemplado en el Presupuesto Nacional del 2022, ya que se eleva de $27.000 millones a $46.000 millones ese fondo como habían solicitado legisladores del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio y mandatarios provinciales.

Sin embargo, esa veintena de cambios parecen no haber alcanzado para convencer a los diputados de Juntos por el Cambio, que continuaron expresándose en contra de la iniciativa, aunque la mayoría de sus integrantes anticiparon que darán quórum. «No le queremos voltear el Presupuesto al gobierno, me siento incómodo en caso de que eso suceda. En cuatro años el Frente para la Victoria jamás dio quórum y nos votó en contra todos los presupuestos», señaló el vicepresidente de la comisión, Luciano Laspina (PRO) al recordar las posturas del kirchnerismo durante la gestión Cambiemos.

«Dentro de meses o semanas, cuando venga el acuerdo con el Fondo Monetario quedarán a la luz las falencias de este proyecto, no queremos ser obstructivos, pero no nos están dando espacio. Solo pedimos un escenario realista, y no siento que se esté dando un ida y vuelta. Si lo traen de nuevo en enero, febrero, lo discutiremos sin problemas, no tenemos inconvenientes», completó.

Además de Juntos por el Cambio, el Frente de Izquierda, los denominados libertarios y el interbloque Federal también anticiparon que rechazarán el proyecto del oficialismo.

«El proyecto de Presupuesto Nacional 2022 está totalmente fuera de la realidad. Es un dibujo de punta a punta que no sincera la inflación, la esconde. Insiste en un ajuste general, agravado en sectores como el de los jubilados y la educación, con el agravante de pretender imponer que el Congreso le entregue facultades al Poder Ejecutivo para que siga aumentando impuestos en los próximos años», señaló la bancada Federal en un comunicado.

Desde la Izquierda, Romina del Plá advirtió: «Este presupuesto, que se está aprobando con el dictamen de mayoría, es un presupuesto completamente al servicio del FMI y de los acreedores especulativos y bancarios».

Por Evolución Radical, sector que en su debut parlamentario dejó en evidencia los matices con sus socios de JxC, Martín Tetaz, aseveró: «No conozco muchas de las prácticas que tiene el Congreso, pero para mi debut, me parece una vergüenza que un presupuesto se trate con el tratamiento exprés».

Por el Frente de Todos, Itaí Hagman apuntó: «Si la inflación de noviembre es de 2,5% y logramos que se mantenga durante todo el año que viene, da una proyección de 33 o 34%, una cifra razonable en el marco de un conjunto de proyecciones que ya en 2021 se demostraron consistentes».

En el cierre de la reunión de comisión, el oficialista Marcelo Casaretto (Entre Ríos), remarcó: «Vinimos a trabajar a la comisión, formulamos un dictamen y obtuvimos la mayoría. Convocamos a una sesión y mañana trabajaremos para obtener el quórum necesario para sesionar y hasta el último momento esperaremos convencer y persuadir a muchos de los que hoy no están convencidos para que acompañen un Presupuesto que es bueno para la Argentina».

El proyecto será el único tema de la sesión convocada para las 12 y que, según fuentes parlamentarias se extendería por al menos 24 horas.

El Presupuesto 2022 girado por el gobierno nacional prevé un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno (PBI), una inflación del 33% y un dólar a $131,1, y contempla un incremento real del gasto social y una reducción de los subsidios energéticos. (Agencias de Noticias)