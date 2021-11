Macri reveló más detalles de la reunión con Milei y hacen planes juntos para 2023

El ex presidente Mauricio Macri sostuvo que no tiene «una decisión tomada» sobre si será o no candidato en 2023 manifestó su intención de que en 2023 Juntos por el Cambio puedaa «confluir en una propuesta única» con los dirigentes liberales Javier Milei y José Luis Espert.

«Ojalá podamos confluir en 2023 en una propuesta única y ellos se sientan suficientemente cómodos para participar»,manifestó el líder y fundador del PRO en una entrevista con LN+.

«Las ideas que expresa Milei son las que siempre he expresado yo», resaltó Macri, aunque aclaró que él «claramente» pertenece a Juntos por el Cambio y el 14 de noviembre votará la lista de diputados nacionales que encabeza María Eugenia Vidal.

Sobre la charla reciente que tuvo con Milei, el ex jefe de Estado hizo hincapié en las «coincidencias» ideológicas, especialmente en lo que refiere a la necesidad de eliminar impuestos y cepos.

Consultado la discusión abierta en Juntos por el Cambio entre «halcones» y «palomas» fue enfático y rechazó una salida gradual y moderada si Juntos por el Cambio retorna al poder en 2023.

«Creo que, en 2023, con más del 50% de gente en situación de pobreza, nosotros no podemos andar con cosas graduales. Tenemos que hacer reformas en el momento cero que garanticen empleo en el corto y mediano plazo. Ahora vamos a tener el apoyo de la gente», pronosticó.

En el inicio del reportaje, Macri relató cómo fue su presentación ante el juez Martín Bava en Dolores, donde presentó un escrito y se negó a ampliar la declaración oralmente.

«Le dije al juez lo que, a esta altura, la mayoría de los argentinos ya sabemos y es que tendría que haber suspendido esta audiencia porque la Cámara aún no resolvió la recusación», narró.

Y continuó: «Entonces le dije: ‘se ve que está muy apurado por procesarme antes del 14 de noviembre. Por eso, se lo voy a facilitar y le voy a firmar un escrito’. Me dijo si no quería ninguna aclaración, le dije que no. Que vayamos rápido. La situación a indagatoria ya prejuzga».

El ex presidente del Gobierno de Cambiemos insistió en que la acusación en su contra tiene «motivaciones políticas» y afirmó que quienes están detrás son «los distintos operadores que tiene el kirchnerismo» en la Justicia.

«Cuando el jueves pasado (Bava) cometió el error de no tener los papeles en regla, se lo veía que estaba incómodo. Un gobierno que marca máximos niveles de ineptitud, logró lo que ningún gobierno en la historia del país, contestarle un pedido a un juez en menos de dos horas. Nunca pasó. Generalmente las cosas tardan, al menos días», analizó, y dijo que «sobran motivos» para que el juez «no siga en la causa».

En tanto, Macri lamentó que «el Gobierno haya usado una tragedia» como la del submarino ARA San Juan.

«Pero es la cultura perversa del poder de este Gobierno después de haber tenido una cultura del poder sana», comparó.

El referente de Juntos por el Cambio negó haber ordenado el espionaje de familiares de víctimas del ARA San Juan.

«No sólo no mandé a espiar a los familiares sino a nadie, y jamás usé los bienes del Estado para actividades ilícitas. Y jamás pedí un informe sobre los familiares del Ara San Juan», se despegó.

Al respecto, indicó que «no le consta» que hayan habido tareas de espionaje por parte de servicios de inteligencia sobre los familiares de los tripulantes fallecidos, y dijo que desconoce cuál es el «modus operandi» de «La Casa Militar y de los servicios de inteligencia» en cuanto a la identificación de las personas que se van a reunir posteriormente con un presidente.

«Descreo que la Agencia Federal de Inteligencia haya hecho algo ilegal. Si lo hicieron, que lo prueben. Hasta ahora no paran de inventar supuestas causas de espionaje», afirmó.

A su vez, Macri señaló que «hasta ahora la única persona que tuvo elementos de pruebas en su poder fue la ex presidenta (Cristina Kirchner) que tenía en su casa escuchas de personas».

A su juicio, en el kirchnerismo «se han obsesionado» con meterlo preso, y subrayó que la causa de espionaje «es una más» que se suma a otras como la del contrabando en Bolivia, la AFIP y la IGJ.

«Estoy muy tranquilo. Podés tener jueces que se quiebran en el sistema argentino pero al final la Justicia llega», expresó.

Y agregó: «Estoy muy tranquilo. Me siento en la responsabilidad haciendo lo que prometí a lo argentinos que me acompañaron hasta el final que es velar por el futuro de ellos, las libertades. Por eso la unidad. La gente elegirá en 2023. Estoy ayudando en toda mi capacidad para que todos mejoren, crezcan y trabajen en equipo».

Consultado sobre si tiene intenciones de ser candidato presidencial en 2023, respondió que no tiene «una decisión tomada».

«No tengo una decisión tomada, eso está lejísimo. No es mi prioridad. Donde estoy me siento muy cómodo. No me gusta que me digan que no ni que tengo que ser», planteó.

«Si fuera mañana a la mañana no soy candidato. Pero es un proceso. Pero no me desentendí de mi responsabilidad. Acá estoy y estoy batallando», reafirmó.

En otro orden, Macri aseguró que «el peronismo está en una crisis con su base social», pero auguró que el 14 de noviembre empezará «una etapa refundacional» en el PJ, que «tendrá que desprenderse del kirchnerismo».

«Siempre están bienvenidos (en Juntos por el Cambio) todos los peronistas republicanos de buena fe que quieran colaborar como Miguel Pichetto, pero lamentablemente fue una excepción. También es importante una alternancia sana. La Argentina no sólo se va a curar con los ocho años de Cambiemos que vendrán a partir de 2023. También necesitamos una alternancia sana», evaluó.

Ante la consulta sobre la doble pensión de Cristina Kirchner, dijo que eso es «creer que está un mundo paralelo».

«Ella, la vicepresidenta, y su entorno han perdido contacto con la realidad hace mucho tiempo. La derrota del 14 de noviembre va a profundizar ese problema. Nos está haciendo daño a todos porque la cuota de poder que ella tiene la ha ejercido con ideas anacrónicas que han destruido lo bueno que habíamos hecho nosotros y no han reparado nada de lo malo que dejaron. Sumar jubilaciones y retroactivos es muy difícil de explicar y de digerir», indicó.

Por otra parte, el ex presidente resaltó que el 14 de noviembre «marca el comienzo de una nueva etapa también para Juntos por el Cambio, con enorme responsabilidad».

«Vamos a intentar primero hacer control de daños. Si nos dan más poder con más senadores y diputados vamos a hacer todo lo posible», planteó.

Sobre el final de la entrevista le consultaron si creía en la posibilidad de que Fernández no culmine su mandato: «Es una tarea de todos garantizar el funcionamiento de nuestro sistema democrático, en ese sentido no vamos a andar haciendo actos con helicópteros y esas cosas que ellos me hacían todo el día a mí. Nosotros queremos que los procesos terminen como corresponde y que haya alternancia», cerró.