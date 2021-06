El presidente Alberto Fernández y la titular del PRO, Patricia Bullrich, se verán las caras este viernes en el marco de una audiencia de mediación vía virtual en el marco de la denuncia por difamación que el mandatario realizó contra la ex ministra.



El abogado de Fernández en esta causa, Gregorio Dalbón, apuntó a la dirigente de Juntos por el Cambio y consideró que esa instancia judicial le permitirá a la titular del PRO «victimizarse y seguir en el candelero».



Dalbón auguró que Bullrich «no se rectificará» de sus dichos sobre el supuesto pedido indebido que habría hecho el Gobierno al laboratorio Pfizer en el marco de la negociación por la compra de vacunas.



«Sabemos que (Bullrich) busca notoriedad y caudal de su público. El Presidente puso un límite porque no se le puede decir que es coimero, que el gobierno soberano recibe retornos o que utiliza intermediarios para la negociación de una vacuna de un laboratorio como Pfizer», resaltó en diálogo con Rodo Herrera por radio AM 550.



El abogado manifestó que tras los dichos de Bullrich «el límite es ir a la justicia y hacer una mediación». Precisó que con esta presentación «se busca un

resarcimiento, que será donado íntegramente al Instituto Malbrán, y que se lea la sentencia en los mismos programas que dio la noticia» sobre supuesto caso de corrupción.



Además, confirmó que el Presidente mañana estará presente en la audiencia, en lo que -según consideró- que «es un acto prácticamente de humildad», donde Fernández «si bien no tiene nada que decir, pidió estar porque la gravedad de la injuria es fuerte».



«Es de interés del Presidente cumplimentar todos los pasos formales», precisó Dalbon, quien adelantó que el próximo paso será «la demanda», al anticipar que la mediación «se va a cerrar sin un acuerdo de parte, sin que Bullrich se rectifique».



«Ella usará esto para victimizarse y seguir estando en el candelero», consideró el letrado. Sostuvo, en tanto, que la titular del PRO «nunca más va a difamar», al advertir: «A medida que lo siga haciendo le vamos hacer otro juicio más».



La mediación previa será este viernes por la mañana por la modalidad Zoom. «No tiene perdón de Dios que haya dicho que se haya estado negociando retornos», agregó Dalbón.

