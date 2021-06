Cafiero se cruzó con la oposición y los trató de «visitadores médicos (de Pfizer)»

Visiblemente molesto, el jefe de Gabinete le apuntó al macrismo y les enrostró no haber colaborado en nada durante la pandemia. Fue al informar sobre la gestión al Senado

Al exponer un informe de gestión en el Senado, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, acusó esta tarde a Juntos por el Cambio de tener «una obsesión» con el laboratorio Pfizer y afirmó que muchos opositores «parecen visitadores médicos antes que dirigentes políticos».

En tanto, sostuvo que mientras el presidente Alberto Fernández «se la juega por salvar la vida de argentinos y las argentinas, la oposición se juega la próxima elección y los medios se juegan el rating».

El informe que desarrolla Cafiero en la sesión informativa tiene casi 1.000 páginas y los tópicos que más se repiten son las vacunas, la inflación, el dólar y las tarifas.

«Lo que está sucediendo en la Argentina está sucediendo en todo el mundo. La pandemia global que tiene de rodillas al mundo también golpea a la Argentina desde el año pasado. La segunda ola de la pandemia es la que ahora estamos transitando. Está golpeando a nuestro país de un modo mucho más violento y agresivo«, señaló Cafiero, al hacer énfasis en el contexto en que se inscribe la gestión de Gobierno.

En este sentido, también mencionó que el país «está atravesando una crisis de deuda».

En un tramo de su discurso, Cafiero aprovechó para fustigar al Gobierno de la Ciudad y a la Corte Suprema por el incumplimiento de la suspensión de la presencialidad educativa que Nación dispuso para contener el avance del coronavirus.

«El presidente en su momento con coraje y determinación tomó medidas de cuidado. Algunas de estas medidas no fueron acompañadas por algunos distritos. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió judicializar medidas sanitarias y la Corte Suprema decidió partidizar su postura. Esto para nosotros no es el camino. No ha contribuido en nada», afirmó.

«Que en medio de la pandemia (el Gobierno porteño) haya incumplido medidas de orden nacional y que un poder del Estado haya querido ejercer facultades que no le corresponden es algo por lo que tendrán que rendir cuentas», agregó.

En esta línea, Cafiero sostuvo que «cuando esta pesadilla termine, cada uno va a tener que hacerse cargo».

«Se sabrá quienes escucharon mas a los encuestadores que a los epidemiólogos y a los enfermeros. Se sabrá quien escuchó más al marketing político y a los golpes de efecto que a los que están en la trinchera diariamente para salvar la vida de argentinos y argentinas», subrayó.

El ministro coordinador pidió que «no se haga política con la pandemia», y aseveró que durante los últimos meses hubo dirigentes políticos y periodistas que «no estuvieron a la altura de las circunstancias».

En este punto, se refirió a la polémica abierta en torno a las negociaciones por el momento fallidos con el laboratorio Pfizer, que la oposición puso en la mira.

«Y ahora una obsesión sobre un laboratorio. Parecen más visitadores médicos que dirigentes políticos. No es el camino. Ese supuesto rédito político, ese supuesto golpe de efecto no hace mas que confundir, asustar e indignar. Ese no es el camino», lamentó.

Sin embargo, Cafiero remarcó que «esta estrategia (de la oposición) «no supera a la realidad» ya que el Gobierno está llevando adelante «la mayor campaña de vacunación de nuestra historia».

«Tenemos mucha expectativa de estar llegando en los próximos días a los 20 millones de vacunas en el territorio nacional», destacó, y precisó que «el 82% de los mayores de 60 años tienen al menos aplicado una dosis de la vacuna».

En otro orden, el jefe de Gabinete se refirió a la herencia en términos de crisis de deuda que recibió de manos del Gobierno de Mauricio Macri.

Al respecto, puntualizó que «se duplicó la deuda en moneda extranjera», y recordó que «el ciclo de endeudamiento del macrismo fue el más veloz de los últimos 40 años».

«Tomo deuda que hasta los organismos internacionales destacan como récord. Los dólares que vinieron no están infraestructura, no fueron a la promoción de ningún derecho. Fueron a la fuga y a la bicicleta financiera. Y esa deuda que hoy pesa sobre todos los argentinos y argentinas es lo que hoy tenemos nosotros la responsabilidad pública de resolver», indicó.

En este sentido, Cafiero apuntó a «la irresponsabilidad del Gobierno anterior que sostuvo la desregulación de los mercados financieros para que sigue existiendo fuga hasta los últimos días de su Gobierno».