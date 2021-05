Carrió le soltó definitivamente la mano a Macri y criticó a Bullrich por sus falsas denuncias

La líder de la Coalición Cívica y denunciadora serial, Elisa Carrió parece haber entrado en razones respecto de sus preferencias políticas. Al menos eso se desprende de sus recientes declaraciones respecto de su exsocio político, el expresidente Mauricio Macri y respecto a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Todo indica que la exdiputado optó por volcar su apoyo al alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quién apoyará en las próximas elecciones.

«No volvería a apoyar a Mauricio Macri, hay que dejar lugar a las nuevas generaciones«, dijo la dirigente política agregando que igualmente, lo quiere, «vivo sin rencores”, declaró ante las cámaras del canal de noticias del Macri, LN+.

Pero sus declaraciones no quedaron solo en esas afirmaciones, también atendió a la principal apuesta del expresidente para 2023, la explosiva y mentirosa, Patricia Bullrich. “Yo soy dura con la corrupción, pero presento las denuncias. Tiene que presentar las denuncias. Estoy cansada de los políticos hipócritas, de los que dicen vivimos en una sociedad corrupta y no presentan una sola denuncia”, declaró Carrió

No obstante, buscó descomprimir la tensión dentro del espacio que integra y aclaró que, si bien busca la unidad de Juntos por el Cambio pidió que no la subestimen. “Todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer juntos. No me subestimen. Yo sé hacer política, soy de juego final”, puntualizó.

“Tengo 30 años de política, puedo hablar por mí. Yo no quiero ser candidata a nada. Guarda que los que quieren porque tienen que ver si pueden”, dijo Carrió al ser consultada sobre las aspiraciones de Patricia Bullrich para presidenta en 2023 y Emilio Monzó a gobernador bonaerense.