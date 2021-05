Cruje el PRO: Bullrich apretó a Larreta y le dijo qué hacer a partir del 31 de mayo

La presidenta del PRO nacional, Patricia Bullrich, intentó hoy marcarle la cancha al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al señalar que «lo importante es que el 31 de mayo vuelva a abrir la Ciudad y no siga la corriente de una política que nos destruyó».

Los dichos de la ex ministra de Seguridad se enmarcan en la declarada interna porteña que sostiene con Rodríguez Larreta por los lugares en las listas electorales de este año, además de diferencias sobre la forma la gestión de la pandemia y la relación con el Gobierno nacional.

Mientras que Bullrich se manifestó desde un comienzo a favor de la liberación de la actividad económica pese a la pandemia y una crítica feroz hacia el Gobierno de Alberto Fernández por la cuarentena, Rodríguez Larreta priorizó el diálogo y un acompañamiento a las medidas de restricción, más allá de las diferencias en torno de las clases presenciales.

Sobre la decisión del jefe de Gobierno porteño de suspender las clases durante esta semana de confinamiento, Bullrich se mostró cauta al señalar que «son tres días nada más».

No obstante, a la condescendencia inicial le siguió un claro intento por marcar la cancha.

«Lo importante es que el 31 Larreta vuelva a abrir la Ciudad y no siga la corriente de una política que nos destruyó», sostuvo en diálogo con «Lado P», el programa que conducen Eduardo Paladini y Elizabeth Peger por radio Rivadavia.

Matices

La titular del partido amarillo reconoció que en la alianza opositora hay «matices» distintos en cuanto a la mirada que existe sobre el Gobierno nacional.

«A mí nunca me pareció una personalidad destacada, un estadista a la altura de las circunstancias de la Argentina. Quizás otros lo vieron con más capacidad de diálogo. Son matices», afirmó, y agregó que para ella el Gobierno de Fernández es una expresión del «populismo autocrático«.

Sin embargo, aclaró que «Juntos por el Cambio está unido» y que los distintos sectores que conviven en la coalición no han «tenido diferencias en los temas más trascendentes del país».

«Hemos estado unidos para defender la Justicia, la República, para no dejar pasar la ley del procurador, para defender la propiedad privada, para no dejar que se tomen tierras en el sur, en Guernica o en Vicentín, contra la liberación de los presos», enumeró.

En cambio, consideró que en el Frente de Todos «han priorizado su interna y están todo el día destruyéndose entre ellos«.

Opinó que «me parece que todos mandan un poco y ninguno manda. Si alguno mandara, tendríamos algún rumbo. Como no tenemos ningún rumbo, creo que no manda nadie. Es tal la pelea y tal la ambición que al final no manda nadie. Y lo que tenemos un no gobierno«.

Consultada sobre la decisión de Mauricio Macri de vacunarse en Miami, Bullrich aclaró que el ex presidente no viajó a Estados Unidos con ese objetivo, sino que «aprovechó» su estancia en esa ciudad a raíz de su participación en un congreso para recibir la dosis contra el Covid-19.

«Macri no fue a vacunarse a Estados Unidos. Fue a un Congreso y estando allá se vacunó. El error fue haber dicho que no se iba a vacunar», admitió.

«Pero no me parece mal que alguien se vacune en un lugar y esa vacuna que está acá en Argentina, la que le hubiera tocado, quedó liberada. Es un gesto. Tuvo un congreso, aprovechó y se vacunó«, insistió.