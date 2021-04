Wado sacó a pasear a Wiñazki: le enrostró las operaciones de TN contra el kirchnerismo

Por Gabriel Eiriz

En medio de un clima de tensa distensión, el ministro del Interior Eduardo «Wado» De Pedro, respondió todas las preguntas y chicanas del periodista de Clarín, Nicolas Wiñazki. La cita fue este martes en TN, en lo que fue el arranque del ciclo W: Ver y Rever, conducido por el escriba de las operaciones claringuistas.

Cuando el reloj dio las 22:32, la locutora del ciclo introdujo al funcionario con una escueta bio de su carrera. Lo presentó como «uno de los jefes de la Cámpora», la agrupación política más importante de la política actual que el gran diario argentino se ocupó de denostar en la última década.

Wiñazki, detrás de su escritorio estilo Late Night Show introdujo al ministro y le agradeció la nota. Se sabe que De Pedro no es amigo de aparecer ante las cámaras. Prefiere el perfil bajo o como describe él mismo «soy más del hacer que del decir».

El periodista eligió para romper el hielo sindicarle a Wado un mote que a nadie le gustaría cargar en sus espaldas. Le adjudicó el rol de «monje negro» de Cristina (Kirchner)

Nicolás Wiñazki: No suele dar entrevistas, para algunos es una especie de monje negro del presidente y de Cristina Kirchner, ¿es así?

Wado de Pedro: ¿A qué te referís con Monje Negro? Quizás yo como ministro político del gobierno tengo responsabilidades que tienen que ver con generar confianza a la hora de tener diálogos, y parte de la confianza hoy en día en la política tiene que ver con no contar o andar anticipando en los medios algunas cosas y si no ando mucho tampoco en los medios también tiene que ver con una condición que te darás cuenta ahora que tengo una difluencia, que priorizo el hacer al decir, priorizo una militancia más vinculada a los hechos reales a los vínculos reales y concretos con la gente. Me parece que si en la oposición dicen eso es quizás con mala intención. Digo porque toda fuerza política tiene roles, tienen gente que cumple un roles, yo cumplo un rol, tenemos un montón de compañeros y compañeras que comunican 10 veces mejor que yo. Hoy estoy acá también porque me parece interesante hablar con un público que no es el público que generalmente conversamos.

NW: ¿Por qué cree que es un público con el que generalmente no conversan?

WDP: Y me parece que hay una cantidad de prejuicios sobre nuestra fuerza política, sobre el Frente de Todos que al venir acá también es muy difícil poder derribar esos prejuicios porque son 15 minutos de nota contra una línea editorial muy fuerte con lo cual dudo también que el objetivo mío sea cumplido ¿no? Pero también entiendo que empezar a derribar prejuicios tiene que ver con empezar a conversar y aprovechar la pandemia que creo que es una situación que nos tiene que unir a todos y también a los medios de comunicación, me pareció una oportunidad para escucharnos.

Consultado sobre lo que se viene, sobre nuevas medias y restricciones tendientes a frenar la segunda ola -que funcionarios del gobierno confirman en off- De pedro relató lo que se discutió en la reunión encabezada por el jefe de Gabiente, la ministra de Salud Carla Vizzoti y él mismo, junto con especialistas en Casa Rosada.

«En la reunión de ayer lo que se charló y lo que se escuchó de parte de los profesionales de la salud tiene que ver con una mutación del virus, con que ya estamos teniendo circulación de las nuevas cepas, para algunos la segunda ola es una nueva pandemia». Agregó que hay que aprender de la experiencia de la primera ola y «organizarnos bien porque la segunda ola viene en serio, viene con mucha más velocidad de contagio, con mucha más peligrosidad. Por eso es que el presidente sigue convocándonos y sigue convocando al resto de las fuerzas políticas, ampliando el comité de expertos, porque entiende desde el primer día que la responsabilidad de cuidar la salud de los argentinos es una responsabilidad de todos y de todas».

NW: Usted la semana pasada convocó a la oposición ¿no? Una comisión que tenga que ver con la pandemia pero hasta ese momento el Gobierno criticaba muchísimo a la oposición por la posición de la oposición en la pandemia y la oposición criticaba también mucho al Gobierno

WDP: Mirá, hay un dialogo que se da más en la superestructura y hay un diálogo que se da sincero, verdadero, que es entre los dirigentes políticos. La reunión en el Congreso de la Nación con Ritondo, Negri y con López fue una muy buena reunión, se los veía muy compenetrados con la necesidad de cuidar la salud de los argentinos, se los veía con mucha voluntad de participar de un ámbito de seguimiento de la pandemia. Y después tenés un comunicado como el de Cambiemos donde ves que terminan sobresaliendo algunas voces como la de Macri o como la de Bullrich que tienen un lógica de hacer daño más que de colaborar o de ponerse espalda con espalda con el Gobierno para pelear contra este virus. Para nosotros lo fundamental hoy es cuidar la salud de los argentinos, eso no lo puede hacer nadie solo, ningún Gobierno sin la oposición, sin los sectores empresarios de la salud, sin los científicos, sin los medios puede pelear contra algo tan complejo como esto que es la pandemia más dura y más peligrosa quizás que haya conocido el mundo

NW: Entonces va a haber una convocatoria tal vez más formal o más concreta o se va a ver más a la oposición

WDP: Esa convocatoria yo en la reunión transmití la voluntad del presidente de que en el Congreso se forme una comisión de seguimiento de la pandemia para que junto con los expertos, con los ministros y el resto de las fuerzas vivas puedan participar, opinar y ver. El bloque quedó en consultarlo, creo que tienen la mesa de Cambiemos, esperemos que en la mesa de Cambiemos definan participar porque la sociedad está harta de los que quiere sacar ventaja, de cuando nos criticamos por H o por B. Como también los medios de comunicación tienen que tener un nivel de responsabilidad al hablar de las vacunas, al hablar de los operativos, porque eso genera muchas dudas. La gente sigue teniendo dudas, recibió mucha información respecto de la factibilidad y de la eficiencia de las vacunas y me parece que ahí ustedes tienen un rol esencial.

«Los medios informan lo que dicen los científicos», retrucó el periodista a modo de chicana y avanzó con más cuestionamientos. «Otra critica que se le hace al Gobierno es que no hubo autocrítica por ejemplo por el vacunatorio vip o por algunos errores tal vez que se hayan cometido en el pasado con el aislamiento tal vez demasiado firme o que se llevó mucho en el tiempo»

«El vacunatorio vip es un episodio de 60 vacunas en el marco de 7 millones de vacunas que ya fue resuelto por el presidente y ahí es donde yo digo en dónde ponen el ojo los medios permanentemente para generar por lo menos fragilidad o desconfianza en la campaña de vacunación más grande la historia», le espetó el ministro poniendo fin a una discusión a todas luces inconsecuente en este escenario.

Pero Wiñazki insistió y Wado tuvo que ponerlo en caja.«No ves como entramos enseguida en la pelea por el vacunatorio. Ya pasó, ya está. Tenemos hoy 7 millones de vacunas, se vacunatorio a más de 6 millones de personas. Eso no puede ser un hecho, digo, ahora tenemos que pensar cómo mantener la distancia, cómo generar conciencia, cómo promover el uso de los barbijos, cómo ayudarnos entre todos los argentinos para conseguir más vacunas para vacunar, cómo fortalecer, cómo ayudar a todo el personal del sistema de salud que lleva más de un año poniendo el cuerpo, sufriéndola, se han contagiado muchos, por suerte hoy están vacunados casi todos, por suerte eso les va a permitir seguir trabajando, que su cuerpo pueda resistir más a los contagios. Pero es muy serio. Y después, cómo resolvemos el hartazgo, la sociedad, vos, yo, tu sobrina, mis familiares, todos estamos hartos, estamos todos cansados, todos estresados, hay incertidumbre. Pero cuando uno ve en Brasil, creo que hoy están cerca de los 400 mil muertos, hay una cepa nueva, porque donde hay una cantidad de contagios muy grande se puede generar una cepa nueva. Yo le pido con total sinceridad a los dirigentes de la oposición que son un poco más antimedidas que no seamos irresponsables porque podemos llegar a generar una cepa nueva, la cepa Buenos Aires, la cepa Caballito, la cepa Belgrano, digo, seamos responsables. Donde más circula el virus con más velocidad ese virus se fortalece.

Ante la consulta sobre un eventual cierre, si la escalada de conjtagios se desmadra, De Pedro aclaró que «La decisión del presidente, la decisión de los expertos, de los gobernadores de cualquier partido político es priorizar la salud de la gente. Mientras se puede combinar mantener la estructura económica funcionando, mediante se pueda combinar el aprendizaje de la primera ola con esta segunda ola a medida que vayamos conociendo cómo se comportan las cepas nuevas, creo que ahí se van a ir tomando las medidas nuevas y siempre por supuesto a nadie le gusta tomar medidas». Graficó que esta situación es «como cuando alguien tiene una enfermedad el doctor te diagnostica eso y después te da 8 días de reposo, de vacuna. A nadie le gusta esta pandemia, que quede claro, nuestro proyecto político tiene que ver con la producción, con el empleo, con la reactivación de la economía. Vinimos, hicimos una campaña diciendo que nuestro proyecto tenía que ver con volver a poner de pie a la Argentina. La Argentina estaba fundida, en default, tuvimos que encender el motor de la producción. A mí por suerte me toca quizás ver el interior de la Argentina, un interior sin inversiones en los últimos 4 años, un interior totalmente abandonado. Con lo cual, nuestro sueño es, nuestro objetivo y nuestro sueño sigue siendo poner de pie la Argentina, encender el motor productivo, unir a los argentinos, tratar de resolver esas discusiones estructurales que no se pueden resolver con un Gobierno que no se pueden resolver con el otro, tratar de resolver, digo, Cristina es la segunda vez que convoca a discutir la política bimonetaria, la política pendular respecto de la deuda, el presidente conformó el acuerdo social, hay una mesa muy amplia de encuentro de todos los sectores para que podamos discutir también ahí cuáles son las medidas, cuáles son los consensos que van a generar una base para que las próximas competencias políticas sean para ver quién es mejor»

NW: Cristina da la sensación, seguramente esta pregunta no le guste, de que ella está más preocupada por las cuestiones judiciales que la afectan que por otros temas de la Argentina, y parte del Gobierno, no digo que usted, se ocupa con muchísima energía de la Justicia, da la sensación no tanto de la pandemia u otros temas, la inflación…

WDP: ¿Cuáles son las cosas que te llevan a pensar eso?

NW: La gran mayoría de las leyes que se votaron en el Senado tienen que ver con la Justicia, declaraciones que se hacen todo tiempo. Por ejemplo, una cosa que nadie va a entender pero es así, que Casal hoy tiene que dar explicaciones si el fiscal Raúl Ple entró a Olivos o no, es una de las propuestas que hay ahora en el Senado, suena como una agenda disociada de la cuestión de la realidad que usted está planteando

WDP: ¿Te parece, che? Para mí es una persona que armó, junto con el actual presidente, junto con Sergio Massa, junto con otros partidos políticos más una plataforma, una fuerza política para competir en las elecciones y dentro de lo que prometió en campaña el actual presidente de la nación tenía que ver con corta runa lógica de utilizar el Poder Judicial como herramienta de persecución política, como herramienta de impunidad para los negocios que se hacen y como herramienta de una especie de legalización del ajuste que se hizo. Recordemos que hubo un juez, el juez Arias, que en el año 2008 se opuso al tarifazo porque entendía que aumentar el 800% de luz no era razonable, ese juez fue destituido con una campaña mediática, con una campaña judicial y con los servicios de inteligencia. Recordemos también que el propio procurador del Tesoro, puesto por Mauricio Macri, Carlos Balbín en la causa del Correo, donde la familia Macri le debe miles de millones a la sociedad argentina, el propio procurador del Tesoro iba a dictaminar en contra de la familia Macri y lo echó. Dictaminó en contra de la familia Macri y echó al Procurador General del Tesoro. Con lo cual está muy demostrado que lo que pasó en los últimos 4 años no pasó nunca. Yo te lo digo en serio. Hablo con todos los dirigentes políticos, de todos los partidos políticos, lo que pasó en los 4 años de Mauricio Macri, casi con una metodología casi mafiosa, no pasó nunca. Que persigan a los funcionarios de ellos, que persigan a la oposición, que extorsionen periodistas, que si sale una ley de blanqueo y no me conviene hago un decreto, poner dos jueces sin respetar en proceso constitucional, lo del tarifazo de Arias también, echaron a un juez que después la Corte dijo “los aumentos tenían que ser razonables”. Digo, todo ese andamiaje judicial, con los servicios de inteligencia, que quedó demostrado porque también perseguían a los de ellos, a Monzó, a Santilli, a Larreta. Es una lógica peligrosa para la Argentina. Me parece que Mauricio Macri se coinvirtió para la Argentina en un personaje peligroso. Y sino lean el libro del hermano, o las declaraciones de las hermanas, o lo que decía el padre de él, o lo que dijo el: “Si me vuelvo loco les puedo hacer mucho daño”. Bueno, parece que nos hizo mucho daño y yo espero que la oposición genere dirigentes más racionales, más positivos, y no esta lógica de persecución.

NW: No voy a defender a Macri, pero insisto en que hay causas contra Cristina que ahora…

WDP: Si tu pregunta es esa yo te respondo esto: cristina, desde que la conozco yo, está comprometida con un proyecto de desarrollo de la Argentina. Es la presidenta, junto con Néstor Kirchner y Alberto Fernández, que en 12 años duplicaron el PBI, generaron más de 250 mil empresas nuevas. También hay una cosa que nos quieren hacer medio “anti empresarios”. Mentira.

NW: Usted estuvo en el Llao Llao con algunos de los empresarios más importantes del país.

WDP: Fue una reunión que quizás tenía que ver quizá también con derribar prejuicios porque algunos empresarios me decían “los tienen que conocer”, porque por lo que une lee en La Nación o en LN+ ustedes son como un cuco”. Fui, charlamos una hora, les conté un poco el plan del gabinete nacional que quiere hacer obras a nivel federal, con potenciar las economías regionales, con generar riego para aumentar la producción, con terminar los gasoductos que no terminó Mauricio, con terminar el tendido eléctrico, con terminar todas las obras que se pararon en el 2015, que son: fibra óptica, gasoducto, tendido de red eléctrica, riego, puertos. Tenemos que resolver lo de la hidrobia, para tener menores costos en los fletes; tenemos que armar las salidas mediante los corredores bioceánicos para salir a los puertos chilenos y de los puertos exportar a Asia. Tenemos un montón de oportunidades para aumentar la producción, para generar industrias nuevas, para potenciar la matriz productiva de muchas provincias y para diversificar algunas provincias que ya se quieren reconvertir y que quieren ser sede de otros empresas más vinculadas a tecnología, a economías del conocimiento. Ese es el objetivo nuestro y a Cristina, a Alberto y a Néstor, los iv siempre pensando en esto, nunca en el interés personal respecto de la persecución judicial.

NW: Ahora, los medios tenían prejuicios, los empresarios tenían prejuicios. ¿No hay algo que hayan hecho desde La Cámpora, porque usted es uno de los jefes de La Cámpora, tal vez el más pragmático?

WDP: Pragmático no soy. Soy un convencido de que Argentina tiene potencial, que tenemos que desarrollar, que hay que laburar más…

NW: Pero por algo tienen prejuicios, los empresarios tienen prejuicios, la oposición tiene prejuicios… ¿No hay algo que hayan..?

WDP: Yo tengo responsabilidad porque quizás, lamentablemente, para mucha gente la única forma de tener acceso a los dirigentes políticos es por la televisión y si yo en la televisión no hago un buen performance…

NW: Lo está haciendo.

WDP: Digo, yo tengo responsabilidades por salir menos pero también entiendo que las fuerzas políticas que se la pasan en los medios, después cuando tienen que gobernar, no tienen el poder que tienen que tener para traccionar y generar las transformaciones reales. Nosotros le dedicamos mucho tiempo a que nos conozcan los vecinos y las vecinas, cada uno en su ciudad, cada uno en su fábrica, en su pueblo, cada uno en su universidad. Es cierto, es mucho más lento, permite que otros construyan una visión de uno que no es. Pero también entendemos que cuando comenzamos éramos jóvenes, no teníamos por qué andar explicando todo.

NW: ¿Gildo Insfrán es un prejuicio? Human Rights Watch, Amnistía Internacional, hasta la ONU y la OMS están por visitar Formosa por lo que dicen que hubo por violaciones a los derechos humanos y el Gobierno lo apoya.

WDP: ¿Dicen que hubo qué?

NW: Violaciones a los derechos humanos.

WDP: ¿En qué?

NW: Por ejemplo, en el informe de Human Rights Watch dice que hubo 188 centros de aislamientos donde alrededor de 88 personas o más estuvieron aisladas de forma completamente irregular sin acceso a medicinas. Es un informe muy duro el de Human Rights Watch y Amnistía Internacional también.

WDP: Mirá, Formosa tuvo el mejor índice de salud, el nivel más bajo de mortalidad en la primera ola. Desde que iniciaron una campaña permanente…

NW: Lo dice Human Rights Watch

WDP: Centros de aislamiento hubo en todos lados. Yo te puedo llamar a todos los municipios. Yo organicé en Tecnopolis un centro de aislamiento con 2200 camas. ¿Entonces eso es un centro de qué?

NW: Pero no llevaba gente con PCR negativo que no tenía acceso a un médico.

WDP: Es mentira. Yo te quiero preguntar: ¿Qué tienen con Formosa? ¿Qué pasa? Porque no se entiende.

NW: Nada. Human Rights Watch, Amnistía Internacional…

WDP: Wiñazki, fueron a decir que se robaban chicos. ¡Eso es una locura! Y ahora por suerte la Gendarmería está investigando, el Poder Judicial está investigando.

NW: Eso estaba denunciado. ¿Por qué querríamos inventar algo así?

WDP: Han inventado muchas cosas ustedes. Doy fe. Han inventado cosas sobre mí, sobre compañeros, sobre compañeras. Aníbal Fernández en la elección en el 2015 era supuestamente “La Morsa” cuando todo el mundo sabía que “La Morsa” era otro.

NW: No hay una real malicia. Para aclarar.

WDP: Lo que yo te quiero preguntar es qué pasa con Formosa, cuál es la obsesión. Es una provincia que se regeneró, que tiene producción agrícola ganadera, que tiene hospitales modelo.

De Pedro subió la apuesta y le explicó que desde su punto de vista «hay una cosa media obsesiva con Cristina, con Formosa, que no nos sirve. A mí, como ministro del interior, que yo quiero que vayan las inversiones a Formosa, a Chaco, a Corrientes, a Misiones, a Jujuy, que inviertan ahí, que confíen, que tienen tierra, que tienen trabajadores»

NW: Y un gobernador que hace 26 años que esta.

WDP: Porque lo votan. No lo votaron por 26 años. Lo votan cada 4 años.

Wiñazki no pudo contener su verborragia y avanzó contra otro prejuicio que pesa sobre el kirchnerismo: los medios

«Le podría decir que ustedes están obsesionado con el periodismo», señaló el perioista.

«No». respondió contundente el ministro: «Si yo no vengo no estoy encima de los periodistas. Me parece que yo hago un rol. Soy funcionario público, la gente me paga para diseñar un sistema federal razonable, para que haya industria, para poder coordinar las políticas de gobierno de manera federal, para los que hacen manzanas, frutas, peras, verduras, para las industrias que hay en el resto de las provincias sigan teniendo de parte del Gobierno central una coordinación con las provincias para que se puedan mantener ahí. Acordate que tenemos uno de los países con más concentración en el mundo, tenemos el 40% de la población en el Amba. Brasil tiene el 20% alrededor de San Pablo, México tiene el 21% concentrada alrededor del DF. Tenemos el 56% de los trabajadores asalariados entre la Ciudad de Buenos Aires y Campana. Son los problemas estructurales que tenemos que resolver los argentinos. Formosa es parte de la solución, Formosa se tienen que industrializar, tenemos que ayudar a Formosa. Formosa no tiene gas. El gobierno de Cristina dejó el gasoducto a 30km y el gobierno de Mauricio Macri no lo concluyó en 4 años. Entonces Formosa tiene que tener gas, tiene que tener electricidad, tiene que tener internet y se va a poder desarrollar como Santiago del Estero, Corrientes, Jujuy. Para nosotros no hay provincias inviable. Ustedes pueden ayudar. Si les preocupan los formoseños y formoseñas, promocionen que las industrias puedan ir, con ese gobernador que es muy buen gobernador».

Respecto de las negociaciones que existen entre oficialismo y oposición por la postergación de las PASO y las elecciones de medio término, que de seguir a rajatabla el calendario electoral caerían de llemo en la época más fría del año, el titular de la cartera de Interior aseguró que «en el Congreso de la Nación planteamos una reunión con el bloque de Juntos por el Cambio, donde hay dos diputados del radicalismo, Giacobiti y Claudia Carrizo, que presentaron un proyecto para postergar las elecciones hasta septiembre. Nosotros entendemos que cuanto más nos corramos del invierno mejor. Me parece que septiembre y noviembre son dos fechas razonables. Después tenes algunos otros proyectos que plantean directamente la suspensión porque es imposible coordinar una PASO con la pandemia y la vacunación«

Finalmente, Wado insistió en la necesidad de fortalecer y remarcar la voluntad del Gobierno de mantener las medidas de cuidado, mantener el distanciamiento, el uso de barbijo, la ventilación. «Quiero seguir convocando a la oposición a que participe de la solución, me parece que no es momento de chicana ni de usar políticamente la pandemia. También creo que ustedes tienen un rol fundamental a la hora de difundir información sobre las vacunas, a la hora de aislar algún hecho particular. Me parece que cuanta más grandeza se haga mejor vamos a resolver esta pandemia».