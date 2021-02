Docentes porteños convocaron a un paro de 72 horas el día de inicio de clases

“En todos estos meses el gobierno no ha realizado las obras de readecuación de los establecimientos educativos, las aulas no ventilan al exterior ni tienen el tamaño adecuado. No están en condiciones los baños, no se ha realizado la limpieza de los edificios, en muchos de los cuales hay hasta excremento de ratas y ratas muertas, por poner solo algunos ejemplos”, sostuvo la organización en el texto.

📢 Con una asamblea de más de 500 compañerxs, la docencia de CABA votó un PARO DE 72 HS



⚠️ SIN CONDICIONES SANITARIAS NI DE INFRAESTRUCTURA NI SALARIALES



⛔ NO INICIAMOS LAS CLASES



✊🏾 Miércoles 17, Jueves 18 y Viernes 19 PARAMOS‼ pic.twitter.com/0qMQYRyda1 — Ademys (@AdemysPrensa) February 12, 2021