Vidal usa al procurador Conte Grand como moneda de cambio

El caso de Conte Grand no es el único en disputa en medio de la puja por los cargos, pero es uno de los más relevantes por su peso en el Poder Judicial y a un año de la llegada al gobierno del Frente de Todos, aún conserva su estatuto alcanzado durante la administración de Cambiemos.

En el medio, las y los legisladores cambiemitas intentan un avance fuerte por alcanzar sus objetivos en la discusión del Presupuesto, algo que al oficialismo no le hizo gracia ya que plantearon que se discutan en ámbitos separados.

“En la opinión de algunos de Juntos por el Cambio les debe generar vergüenza ajena estar vinculados al destino de una persona con todos esos deslices. Imagino a un legislador o un intendente del PRO o de la UCR, que confiaron en Vidal y trabajan para mejorar su situación electoral, tener este contrapeso no creo que los haga muy felices”, señaló D’Onofrio.

En caso de que Vidal ceda y el Procurador deje el cargo, la pregunta ronda sobre quién podría ser el o la reemplazante para el cargo, algo que deberá definir el Senado provincial, a cargo de Verónica Magario pero con la balanza sin favor de Kicillof.

“No está resuelto ningún nombre, tampoco está planteada hoy la inminencia de esta salida. Además la Constitución marca un proceso, el Gobernador tendrá nombres y tendrá que someterlo a validación y, al menos hasta fines del año que viene, sabemos que este Senado no nos mira con cariño pero intentaremos seguir gobernando con la misma entereza que hasta ahora pese a que solo encontramos palos en la rueda”, enfatizó.

En otro orden, desde el oficialismo D’Onofrio ensayó la idea de que “Vidal lo está usando como moneda de cambio en alguna negociación que querrá usar en algún momento”.

“Veo con madurez y posición de estadista del Gobernador, de plantear las cosas como corresponden y no sentarse a un toma y daca o ser extorsionado por cuestiones que no tienen que ver con la discusión. Si quieren discutir Presupuesto, se discute; si quieren discutir cargos, será en una charla aparte pero no todo junto porque no todos nos metemos en el barro”, concluyó el diputado.