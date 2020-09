Kicillof presentó una visión realista de la situación y pidió no relajarse

“No tenemos que aflojar, aún estando cansados y angustiados”

Respecto a la situación sanitaria dijo que «el sistema de salud sigue resistiendo, eso significa a que le podemos garantizar cama, respirador y atención médica a todos los bonaerenses”

“En este tiempo pudimos trabajar unidos a pesar de las diferencias. Le asigno mucha importancia a esto, a haber coordinado las acciones y a dejar de lado las diferencias en el terreno sanitario”

LA CONFERENCIA DEL GOBERNADOR AXEL KICILLOF

Fueron 6 meses donde al principio parecía que no se podía y la verdad que es muchísimo lo que pudimos hacer. En primer lugar pudimos trabajar colectivamente con intendentes de nuestro espacio político y de otros espacios políticos, con dirigentes de diferentes fuerzas, con el Jefe de Gobierno de la Ciudad, con el Presidente. Pudimos trabajar unidos a pesar de las diferencias, yo le otorgo muchísima importancia a esto, a que en el terreno sanitario pudiéramos dejar de lado las diferencias, remarcó el jefe provincial.



Según explicó, «en la Provincia de Buenos Aires pudimos seguir produciendo lo esencial. La Provincia siguió trabajando en sus industrias para producir alimento, equipamiento, medicamentos, y eso se hizo con responsabilidad, con protocolos, con control del Estado y con colaboración inmensa de trabajadores y empresarios de la Provincia».



«Pudimos cuidar y salvar miles de vidas también, y eso lo hicimos gracias a la decisión de Alberto que nos permitió expandir nuestro sistema sanitario que fue robustecido y preparado para enfrentar la pandemia. 19 millones de kits de protección personal, 1200 respiradores, 13 millones de barbijos, obras en 125 hospitales. Hacíamos una cuenta con información imperfecta, de manera deliberada, fue una inversión en el sistema sanitario de más de 22 mil millones de pesos. Eso significa 64 mil pesos por paciente», dijo este viernes en conferencia de prensa luego que el Gobierno nación al anunció la continuidad de las mendidas de aislamiento hasta el 11 de octubre.

El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Salud Bonaerense, Daniel Gollán

El gobernador destacó que hoy se está testando mucho: «Estamos haciendo 11 mil tests de PCR por día en promedio, 119 mil llamados por día. Estos son centros telefónicos de asistencia de la provincia, de los municipios, que hacen el seguimiento, el rastreo de los casos de aquellos que estuvieron en contacto estrecho con algún contagiado. También hacemos operativos territoriales. Ya llevamos 900 mil bonaerenses entrevistados en los lugares donde viven».

«En estos 6 meses podemos reafirmar que el pueblo de la provincia de Buenos Aires actuó con responsabilidad y esto nos deja una enseñanza: nadie se salva solo. No podemos aflojar ahora. Les pido que sigamos cuidándonos entre todos, es la única clave para que el virus no se expanda a mayor velocidad. Un Estado presente, la solidaridad, el trabajo colectivo, la unidad, eso es lo que hoy permitió que hoy estemos en condiciones de decir que pudimos cuidarnos».

A diferencia de la visión del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodrígues Larreta, que ve a la Ciudad como algo desconectado de la Provincia e insiste en seguir abriendo actividades, Kicillof consideró que «la PBA desde el punto de vista sanitario se divide en dos regiones en lo que hace al coronavirus porque comenzó en al CABA, se expandió al primero, segundo y tercer cordón donde sigue subiendo la incidencia. Pero después así como el Presidente contaba que desde el AMBA se “contagió” al interior de la Argentina y hoy los casos nuevos a nivel nacional la mitad prácticamente son del interior, lo mismo pasó en la Provincia. Hace poco tiempo, dos meses, un 5% de los casos eran del interior y hoy ya un 20% de los casos diarios son del interior de la Provincia».

«En los 35 municipios del conurbano lo que se ha observado en las últimas semanas es una relativa estabilidad de los casos, incluso una leve baja. Estábamos en mas de 5 mil casos hace tres semanas, ahora estamos 4750 casos promedio, una leve baja pero a niveles inmensamente altos, la situación es grave»

Insistió en que el objetivo es bajar los casos para evitar más muertes. «A mí no me gusta llamar a esto una meseta, el éxito es que los casos bajen y los casos no bajan si no tomamos recaudos intensos o si damos la impresión de que la situación mejora. Esto sería algo así como un altiplano, siempre al mismo nivel pero a 4 mil metros de altura», gráfico y se distanció del alcalde porteño.

«Es importante entender esto porque dada la gravedad de la situación no creemos que la solución sea flexibilizar, abrir de manera masiva y sistemática. Lo haremos cuando los casos bajen, como lo hemos hecho en el interior de la PBA cuando la situación realmente mejora».

«En los 35 municipios más afectados la situación sigue igual. Vamos a permitir con protocolos que se han acordado con los trabajadores y empresarios de la construcción vamos a permitir dos tipos de actividad. Primero obras pequeñas con protocolos estrictos, transporte propio, dentro de las localidades, no más de 15 trabajadores en simultáneo de todas las especialidades. Y también para el caso de obras de mayor envergadura donde haya peligro de derrumbe o alguna cuestión que tenga que ver con la seguridad».

«Para el interior de la Provincia las situaciones son diversas. En algunos de ellas la situación ha empeorado mucho y hemos tenido que retroceder a fases anteriores. Otros municipios, se encuentran en fase 5 que es nuestra fase de mayor apertura. Otros han retrocedido a fase 4 y eso vamos a seguir anunciándolo todos los días lunes».

Tenemos hoy un horizonte que es la vacuna. Ya hay seis vacunas en fase 3 ya haciendo los testeos finales para su aprobación. Esto nos da una respuesta porque quiere decir que en algún momento de los próximos meses nos podremos empezar a vacunar.

Falta menos, los aliento a todos los y las bonaerenses a no bajar los brazos, a no abandonar ni dejarse abandonar por el desanimo y el cansancio, a seguir cuidándose y cuidar a los demás y por ultimo a reconocer que hemos podido hasta aquí y agradecerles por su esfuerzo.