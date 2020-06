La conductora de TELEFÉ Noticias no logró digerir el contrapunto que mantuvo c on el presidente Alberto Fernández, quien la corrigió al aire luego que incurriera en un grosero error de interpretación de la Constitución Nacional. Pérez entendió que el señalamiento del mandatario constituyó un acto de violencia hacia una mujer, algo que todas luces es producto de su retorcida imaginación.

No obstante, desde el micrófono de Radio Mitre, anoche la periodista ultramacrista lanzó todo su odio con reflexiones propias de una persona enojada, habló de “intolerancia manifiesta ejercida por el propio presidente de la Nación”, y se preguntó, irónicamente, si se trataba “de Alberto Fernández o de Aníbal Fernández”.

Pérez dijo que Fernández intentó “humillarla”, y sostuvo que hay una “violencia totalmente feroz ejercida contra una mujer por gente que suele hablar del género como si fueran los defensores de las mujeres del mundo”, mientras lanzó: “Siento que nos está gobernando Cristina y no Alberto, y le pido que reasuma”.

En tanto, enfatizó que “parece que está tornándose en una versión radicalizada, no le importa guardar las formas, no solo ante una mujer, sino ante una audiencia”.

También remarcó: “El que tiene que leer la Constitución es el presidente; es incorrecto lo que me respondió y no lo digo yo, sino que lo dijeron abogados y constitucionalistas que son expertos en el tema. Me da pena que se haya transformado en una especie de pelea en el barro por forzar una respuesta a sabiendas de decir algo que no era correcto”.

Para Cristina Pérez el jefe de Estado “tiene que tomar una decisión existencial: si es su presidencia o es el delegado de Cristina Kirchner y su radicalización”.