El periodista de C5N, Robertito Funes Ugarte sorprendió este sábado al revelar una situación espantosa que vivió durante el macrismo, donde lo apretaron desde la jefatura de Gabinete del gobierno anterior buscando que empiece a operar para ellos.

«En este canal nunca me dijeron, en los trece años que estoy trabajando, ‘decí esto o lo otro’. Yo no hago política, pero entiendo, no soy estúpido. Sabés, voy a decir algo que no conté… A ver, cuando empieza toda esta persecución a C5N, nosotros llegábamos aquí y no sabíamos si teníamos trabajo, caían todas las brigadas, se llevaban archivos. La padecimos», arrancó diciendo el conductor. Y continuó: «Ante una situación ta complicada, que juega con el trabajo de la gente, más allá de la ideología o no, me entrevisté hace unos años en el gobierno de Mauricio Macri, con una persona que trabajaba en la jefatura de medios, ahí en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Llego, me hacen esperar, porque posiblemente ellos querían darme un laburo, me dijeron ‘venite, podemos hacer alguna radio’. Me pintaron pececitos de colores. Yo necesitaba trabajar a sabiendas de que lo que se estaba viviendo aquí (C5N) era una situación incomodísima», señaló. «Me fui y me mandan un mensaje con una foto mía como diciendo ‘mirá qué linda foto tenemos’. Como diciendo ‘viniste a buscar trabajo a la contra’. Yo le dije: ‘ah bueno, que bien me salieron los zapatos'», respondió irónico.

Cuando su compañera le preguntó si había tomado la situación como un apriete, Roberto dijo: «Y, no sé… Yo lo sentí como ‘Esto se lo vamos a mostrar a tu canal'». «¿Pero no lo sentiste como un apriete?», insistió Rubinska. «Pero por supuesto que lo fue», aseguró Dalbón. «No me acobardó porque un tiempo después me crucé con una persona que estaba ahí y le dije ‘buenísima la foto que me mandaron’. Y me dijo: ¿’Viste?'», añadió.

«No lo recibí como un apriete, pero después pasando… (…) lo tomé como una situación no muy simpática que podía ser publicada en la red. Y ahí me di cuenta que a pesar de ser un pichi me estaban diciendo ‘estás allá, acá, decidite'», concluyó.