El ex líder de los Ratones Paranoicos recordó los días de puro rock cuando las sustancias eran protagonistas en la vida de los músicos y relató el derrotero de unas semanas complicadas donde pasaba de todo. En esta oportunidad, contó como una tarde, luego de 3 semanas sin dormir, y tras dejar solo Charly por apenas unas horas, al regresar se encontró un mundo de gente cargando electrodomésticos dentro del departamento del ex Sui Géneris.

“Me compré toda la vidriera, el vendedor no me creía, pero me compré toda la vidriera”, relató el ex Ratones que respondió García ante su sorpresa.

Andrés Ciro, quien compartía un vivo de Instagram con Juanse, lloró de risa por la historia y por la imitación del cantante. “Armó un circuito cerrado de televisión propio, con los teléfonos y las cámaras para escuchar desde la habitación lo que hablaban de él en el living. Es un genio de la electricidad”, añadió.