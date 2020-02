La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner planteó la necesidad de encarar un “Nunca Más” sobre la deuda externa contraída durante la gestión de Mauricio Macri, pidió investigar por qué el FMI brindó a la Argentina «no solo el préstamo más importante de la historia» del organismo sino «violando su propio estatuto», y sostuvo que, ahora, «por lo menos», el Fondo debería conceder «una quita sustancial».

Así lo expresó durante la presentación de su libro “Sinceramente” en la 29ª Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, donde postuló que, «así como hubo un “Nunca Más” de lo que fue la historia de las dictaduras militares, de la represión, que realmente dio origen a un período de recuperación democrática en el cual las fuerzas armadas ya no pudieron entorpecer en la vida política argentina, también tiene que haber un punto de inflexión, un ‘Nunca Más’ de la deuda».

En este punto, sostuvo que esa investigación debería encararse «a través de una comisión no solo del Parlamento, donde hay compromisos políticos, sino algo integrado por personalidades de la sociedad, como fue el ‘Nunca Más’ presidido por (el escritor Ernesto) Sábato en su momento».

«Hay que determinar para qué se le prestó a Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri”, sostuvo Cristina al exponer en el auditorio Nicolás Guillén de la Feria Internacional del Libro que se desarrolla en la capital cubana, donde también puso el acento en que, el concedido a la gestión de Cambiemos, «no sólo es el más importante de la historia del Fondo Monetario sino que se otorgó incluso violando el propio estatuto del FMI», porque tuvo que ver «con cuestiones bancarias» y porque «se permitió la fuga».

En ese marco, entonces, la Vicepresidenta subrayó que «las normas deben ser respetadas por todos», no solo por el deudor, y postuló que, así como en este caso «el deudor (por la Argentina) va a respetar las normas, «por lo menos (el Fondo Monetario Internacional) debería establecer una quita sustancial porque hizo un préstamos por fuera de la historia del FMI, comprometiendo el 60 por ciento de la capacidad prestable del organismo y se hizo violando obligaciones que tiene el propio Fondo».

«Cuando dicen que no se puede hacer una quita al capital del FMI porque su estatuto prohíbe hacer quitas, también dice que no se deben dar préstamos para las cuestiones bancarias y permitir fugar. ¿Por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no? No estoy hablando de cuestiones ideológicas sino de la ley, la buena fe y de que quiero que me apliquen el estatuto del FMI entero», argumentó Cristina Fernández de Kirchner.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asistió a la presentación de este libro junto a otras autoridades del gobierno de la isla.

Como sucedió a lo largo de todas las presentaciones de “Sinceramente” que se realizaron en 2019 en Argentina, Cristina estuvo acompañada por el periodista Marcelo Figueras.

En ese sentido, la ex mandataria sostuvo que, “en los últimos cuatro años entraron dólares para que se fueran más dólares”, y afirmó que esa es una práctica que está prohibida por la carta orgánica del Fondo Monetario Internacional (FMI), que le prestó al país más de 44 mil millones de dólares, el monto “mas grande” concedido por el organismo de crédito.

“Aumentaron los montos, los plazos, los capitales. Todo. Es el endeudamiento más grande de la historia del país y lo ejecutaron los mismos personajes de siempre. Por eso tendría que haber un punto de inflexión y entender cómo sociedad que no podemos volver a esto. Por eso tenemos que investigar qué pasó en estos años”, remarcó.

La vicepresidenta afirmó además que el endeudamiento se trató un proceso a “dos puntas”, entre el gobierno de Macri y los acreedores internacionales para condicionar el futuro del país y “someterlo”.

«Cuando vemos los procesos de endeudamiento vemos siempre a los mismos personajes. Fíjense en Federico Sturzenegger, que hizo el megacanje en 2001 y volvió con Macri al Central. Ahora está dando clases en una Universidad de Estados Unidos. Bueno, Martín Guzmán, nuestro actual ministro de Economía también trabajó en una Universidad de ese país. Pero el tema no es la academía, el tema es que no se voten estas recetas”, indicó.

La vicepresidenta afirmó además que Argentina debería “revisar integralmente” el esquema de los aumentos en las tarifas de los servicios públicos que se produjeron en los últimos años, y aseguró el presidente Alberto Fernández tiene “un compromiso” en ese sentido.

También, aseveró que de una recesión se sale “con una gran inversión por parte del Estado” para que “a la gente se le devuelva su capacidad de consumo”.

Por otro lado, en el marco de su presentación en la Feria Internacional del Libro de La Habana, Cristina Fernández subrayó que, en la Argentina, “el lawfare tuvo un componente mafioso y fue meterse con los hijos”, en una clara referencia al estado de salud de Florencia Kircher, que se encuentra internada en Cuba desde hace un año.