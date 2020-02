El flamante interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio se refirió a su designación al frente de la mina y delineó los objetivos que tiene para la empresa. «Que me hayan puesto a mi en este lugar, a un ex ministro de Trabajo, que no soy un tipo fácil de arriar con un palito, que el próximo martes iré al Turbio habiendo hablado con el presidente de la Nacion, con la Vice presidenta, con el Presidente del Bloque de diputados, con el Ministro del área y cuando pase por Río Gallegos voy a saludar a la gobernadora que es la autora de esta decisión, es porque estoy convencido que quieren lo mejor para este pueblo y entonces yo no le voy a sacar el culo a la jeringa, me van a encontrar empujando y empujando para que hagamos entre todos una empresa totalmente proyectada, porque mas que una mina de carbón, esta empresa debe ser una vendedora de energía que beneficie a los argentinos»

El ex Jefe de Gabinete, ex senador y ex ministro nacional, además de otros importantes cargos de alto rango, sintetizo que durante el fin de semana ya estuvo armando su equipo técnico administrativo que lo acompañara en la gestión «gente que me ha acompañado siempre, con quienes jugamos al truco sin señas» graficó, y ya sobre los colaboradores con Know How minero propiamente dicho en quienes se respaldara, adelanto «vamos a consultar a quienes tienen conocimiento de la mina y a quienes han trabajado y, en algún momento los han sacado de la línea porque molestaban a los fines que perseguía» la gestión de Cambiemos.

Para Fernandez, los objetivos se centran en la continuidad de «venta de carbón a China, pero sin tener en el medio a un amigo de Macri que se lleve el beneficio que tiene que ser para Río Turbio y el pueblo argentino» y en segunda instancia, la terminación de la Central Termica de 240 MW, obra que se encuentra judicializada. Al respecto negó que dicha obra se encuentre en un Limbo judicial, «ningún Limbo – respondió- hay que ir a la Justicia y pedir que si ellos tienen cosas por investigar que lo hagan , pero no pueden frenarle la vida a los pueblos (Rio Turbio y 28 de Noviembre) y a la provincia de Santa Cruz que tiene que generar energía en esa Usina y que nos tiene que dar beneficios muy importantes. Por eso veremos como nosotros le explicamos a la Justicia para que desprenda rápidamente los expedientes, continúen investigando lo que quieran, pero que nos dejen trabajar tranquilos».

Sobre la posibilidad que se interesen otros actores , como la empresa China Gezhouba que esta en la construcción de las Represas sobre el Río Santa Cruz, Fernandez respondió que «lo estuvimos viendo el fin de semana, pero no nos apura el tema, tenemos que sentarnos con nuestros técnicos para que hagan los análisis pertinentes para saber hasta donde tenemos que llegar con eso. A priori es temerario que se diga que tal o cual se tiene que hacer cargo para que esto empiece a producir, porque no lo conocemos a fondo» expresó a la espera de los diagnósticos que se harán sobre dicha obra.

En cuanto a como distribuirá su tiempo dijo «la idea es ir y venir» anticipando que el próximo martes 11 de febrero estaría llegando al Yacimiento. Sobre los temas de ingresos de personal (419 personas) que realizó la gestión anterior al filo de la finalización del mandato, los reclamos que realizan los NyC por ingresar a la empresa y a los que se suma también la reincorporación que piden aquellos que aceptaron un retiro voluntario, Fernandez dijo estar en conocimiento de estas situaciones pero que aun no va a tomar una decisión al respecto.

#NuevaGestión vamos a llevar energía a Santa Cruz y al País #ArgentinaDePie @FernandezAnibal se reunió con @KulfasM #AlbertoHansel Secretario de Minería y Maria C Daverio Secretaria de Gestion Administrativa. #YCRT pic.twitter.com/geY6PyxesF — YCRT (@YCRTArgentina) February 3, 2020

EL OBJETIVO ERA PERSEGUIR Y DETENER

«La empresa abrió causas contra ex funcionarios porque el objetivo era perseguir y detener a todos lo que se pudiera. Yo también fui blanco de ese objetivo», dijo sobre la constitución de YCRT en parte querellante en denuncias por malversación de fondos y sobreprecios. «Lo que pensamos es que los que sean responsables en las áreas jurídicas ( de la empresa) se hagan cargo de esa revisión y dejen que la Justicia revise todo lo que tenga que revisar, porque no tenemos ningún inconveniente, porque nadie pregona la impunidad». Pero a la vez, opinó sobre las denuncias presentadas por la gestión de Omar Zeidan sobre funcionarios del Ministerio de Planificación y de la empresa en la gestión anterior «de que esto fue un verso para castigar a los funcionarios, no tengan ninguna duda. Nunca deje de visitar a mis compañeros como Julio De Vido, como a Roberto Baratta o como a Atanacio Perez Osuna, porque era más injusto que otra cosa, por hechos inventados con otro objetivo».

SIN CONTEMPLACIONES

En cuanto al comunicado que, por su designación como Interventor, hicieron publico las autoridades de la Cuenca y gremios de la empresa, Fernandez estimo en particular sobre los gremios «yo no pido que las gestiones sindicales, ni de otra característica, tengan contemplaciones accesorias que no sean las que correspondan» dijo, pidiendo el tiempo necesario para poder iniciar cuanto antes la gestión en la empresa «queremos encontrar una conclusión y una salida de la mejor manera para que le vayan bien a nuestro proyecto que es vender energía , que optimicemos nuestros costos y las cosas salgan como corresponde«.

INFORMACIÓN PÚBLICA

El experimentado funcionario explicó que cuanto antes se tengan los diagnósticos de las áreas de la empresa se harán públicos.

Se vuelve al viejo Logo de la ex YCF. Se intensificará la comunicación a través de las redes sociales de Twitter, Instagram y Facebook. «Alli empezaremos mostrar todo lo que se ira haciendo, porque nuestro objetivo es que todo sea público de verdad, que se conozca todo».

Respecto a situaciones de Jubilados que no cobran su complemento jubilatorio hace casi dos años, y otros temas dijo «todo esta por revisarse» y que van a ser receptores de todas las inquietudes que les planteen a través de las redes sociales.

Aníbal Fernández asumió este lunes su cargo en la Intervención de YCRT, luego de que fuera designado la semana pasada por el Gobierno de Alberto Fernández bajo el Decreto 119/2020.

Tras tomar el mando, concretó su primera reunión como interventor con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el secretario de Minería, Alberto Hansel, y la secretaria de Gestión Administrativa, María Daverio y este martes se hIZO presente en las oficinas de Cabildo 65, sede de la empresa carbonífera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.