Chris Rock hizo un chiste de mal gusto… ¡Y Will Smith lo embocó!

El actor Will Smith, ganador del premio Oscar por su rol principal en «Rey Richard: Una familia ganadora», la biopic en la que interpreta al padre de las exitosas hermanas Venus y Serena Williams, se cruzó feo con el comediante Chris Rock durante la ceremonia desarrollada en el Teatro Dolby de Los Ángeles, en Estados Unidos.

l comediante hizo un chiste que no le salió como esperaba y la apuntada fue nada más y nada menos que Jada Pinkett Smith… esposa de quien interpretara entre otros personajes, a Muhammad Ali -¿Habrá recordado alguno de sus movimientos?-.

Fue en momentos en los que estaba por presentar la terna a Mejor Documental, aprovechó el momento para realizar una broma sobre el aspecto de la actriz -que sufre de alopecia-, a la que comparó con la protagonista de la popular «G.I. Jane», interpretada por Demi Moore en 1997.

Si bien se especuló en que la actitud de ambos estaba guionada, la reacción del comediante -quien se quedó absorto-, y el insulto posterior y ya sentado nuevamente de Smith para exigirle que no mencionara más el nombre de su pareja, dejó en claro que no se trató de una puesta en escena.

No fue el primer cruce entre ambos actores quienes ya habían mantenido una polémica por Jada en 2016, cuando en el marco del movimiento #OscarsSoWhite («Oscars tan blancos»), que señalaba la carencia de nominados y nominadas afroamericanos y de color en la premiación, la intérprete dio a conocer su intención de boicotear la ceremonia.

«Su esposo Will no fue nominado por ‘La verdad oculta’. Lo entiendo. Uno se molesta, No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tienes razón. ¡Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por ‘Wild Wild West’!», había bromeado Rock, en referencia a la comedia encabezada por el actor que fue pésimamente recibida por la crítica y el público.