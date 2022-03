Morales fustigó a JxC y pidió aprobar el acuerdo con el FMI

El gobernador de Jujuy Gerardo Morales (JxC) expuso este martes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda que comanda Carlos Heller (FdT) y le apuntó a sus compañeros de la fuerza opositora mayoritaria y responsable del peor endeudamiento del que se tenga memoria con el Fondo Monetario Internacional.

En su exposición el radical se distanció de los sectores más duros de la alianza de Juntos por el Cambio (JxC) al reconocer la responsabilidad del anterior gobierno de Cambiemos en la toma de deuda con el FMI. “Esta deuda la tomamos nosotros. Algunos halcones me pegan por esto, pero no me importa”, aseguró y también responsabilizó al peronismo y al Frente de Todos (FdT) por los problemas en la balanza de pagos de la Argentina. “Todas las fuerzas políticas que hemos tenido responsabilidad de gobierno tenemos una gran responsabilidad sobre esta situación”, profundizó y pidió salir del debate en la Cámara baja “con ley impidiendo el default” porque “el default va a complicar la economía”.

Durante la alocución del también presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) se generó la primera discusión, cuando las bancas del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Alejandro Vilca, lo interrumpieron al acusarlo de «detener trabajadores» y «atacar a las mujeres» en la provincia del Norte. Como respuesta, Morales le pidió al presidente de la comisión, Carlos Heller, poner orden y convocó a la «tolerancia».