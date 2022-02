Alberto Fernández: «Ningún acuerdo con el FMI es bueno, pero este era el mejor posible»

El presidente dijo no estar de acuerdo con salida de Máximo Kirchner de la presidencia del bloque de Diputados del FDT pero que respeta su posición. Comienza la búsqueda de reemplazo.

El presidente Alberto Fernández se refirió al cimbronazo político tras la renuncia de Máximo Kirchner y sostuvo que no está de acuerdo con la salida del presidente del bloque de Diputados oficialistas por las diferencias respecto del arreglo laque alcanzó el Gobierno con el FMI: «lo hablamos, le dije que no era necesario que dejara la presidencia del Bloque pero él estaba decidido. No estoy de acuerdo pero lo respeto y mañana empezaremos a buscar su reemplazante», dijo el jefe de Estado, Alberto Fernández, hoy por C5N

Además, sostuvo que la vicepresidenta Cristina Kirchner «tiene una mirada distinta, sus diferencias y matices sobre el acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional), pero el Presidente soy yo y estoy convencido de que tomamos el mejor camino».

«Ningún acuerdo con el Fondo es bueno, pero de todos este era el mejor posible» remató el mandatario tras asegurar que no habrá ningún tarífalo en los servicios públicos

Fernández dijo esta noche que entrar en «default era un problema enorme, era salir del partido, y ni a la platea me mandaban; me sacan del partido y me mandan a volver a entrenar».

El presidente explicó además que «todos los acuerdos comerciales con Rusia, China y otros países estaban supeditados a un acuerdo con el Fondo (Monetario), con lo que pudimos sacarnos de encima una limitante que teníamos, y ahora hay un horizonte para alcanzar lo que necesitamos»

El jefe de Estado recordó también que formulo una denuncia por la ilegalidad del endeudamiento macrista que la justicia está investigando. «Eso no está cajoneado«