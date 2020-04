Demasiado revuelo se armó anoche por una publicación en las redes del periodista Danta López Foresi que compartió en su cuenta personal de Twitter el presidente Alberto Fernández que contenía una adjetivación contra el conductor de A24. Horas después, el jefe del Estado lo borró. «El gordito lechoso dice en A24 que Alberto Fernández ‘se aferra a la cuarentena por las encuestas’. O no entendieron la gravedad de lo que pasa o son muy malas personas. Y no se puede ser buen periodista siendo mala gente», escribió López Foresi.

Tras la polémica que generó en las redes el retuit de Fernández, el periodista rechazó las críticas y contó que desde el oficialismo le pidieron que borrara su mensaje contra Viale.

Foresi, sin embargo, decidió no hacerlo y realizó su descargo: «Durante años nos trataron de delincuentes, chorros y corruptos, humillándonos desde medios macristas por pensar distinto» , aseguró López Forresi. «Ahora, algunos propios se escandalizan y me piden que borre un tuit que dice #GorditoLechoso para que ellos no se ofendan ¿Cuándo nos convirtieron en cobardes? «, disparó.

Lo cierto es que el hijo «periodista» de Mauro Viale había hablado de «los cinco motivos que llevan a Alberto Fernández a enamorarse, a aferrarse, a la cuarentena». «La emergencia sanitaria, las encuestas, la caída de los rebeldes [Donald Trump, Jair Bolsonaro, Boris Johnson], el silencio de los padres de la grieta [Macri y Cristina] y la acumulación absoluta de poder que tiene un presidente, nunca registrada en la historia de la Argentina».

Hoy, dijo aceptar las disculpas del mandatario: «Confío en que no fue el Presidente el que validó ese insulto contra mi persona».

«Estoy seguro que alguien se equivocó», aseguró el periodista, quien, sin embargo, puso el foco en el peligro del «exceso de poder» que tiene el jefe de Estado en tiempos de cuarentena.

No obstante, redobló la apuesta y lanzó: «Las sociedades modernas no quieren líderes rabiosos, no quieren líderes autoritarios ni líderes absolutistas».

«La semana pasada advertimos con mucho respeto: cuidado con el exceso de poder, es tentador, pero es peligroso para la democracia. El Congreso está cerrado, el Poder judicial en feria, por lo tanto, todo el poder está en manos del Presidente».

En su programa de radio en La Red, el comunicador sostuvo que «la diferencia es moral entre el que escribió ese tuit, que no fue el Presidente» y él, por lo que remató: «Jamás caería en una mediocridad semejante».