Esa ventaja llamada portabilidad numérica

Si se miran las estadísticas de portabilidad numérica en la Argentina, podría decirse que se está frente a un electrocardiograma. Los traspasos están al orden del día entre las tres operadoras de telefonía móvil, aunque algunas parecen capturar con más eficiencia aquellos cambios de prestador que otras.

La portabilidad numérica es el derecho de los usuarios móviles de cambiar de compañía sin perder su número de línea. Se trata de un derecho establecido hace 12 años y que, como se ve en los cuadros oficiales, está más vivo que nunca.

Una de las razones que explican semejante nivel de portabilidad entre las compañías responde a que, en tiempos de crisis como los que se atraviesan actualmente, los usuarios salen a defender su bolsillo como sea.

Conscientes de esta situación, las empresas del sector salen a fidelizar a sus clientes para frenar la potencial salida que supone una mejor oferta comercial de la competencia. Es el momento en que diversas estrategias de seducción comercial se ponen en marcha y los resultados son los que muestra el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

¿Y qué dicen estos datos?

Al mirar hacia atrás, se advierte que había una enorme cantidad de pedidos de portabilidad numérica, en torno a las 40.000 por mes. En la previa de la pandemia, las tres compañías de telefonía móvil encaraban una competencia aguerrida: un mes se imponía uno, al siguiente otro, y en el posterior, el tercero.

Se trata de una competencia donde el precio suele ser la primera variable que considera el cliente para acudir a la portabilidad, aunque la financiación que se ofrece para adquirir nuevos equipos es otro factor que el usuario valora a la hora de decidir quedarse en su operadora o cambiarse a otra.

Fuente: Unsplash

Esas cifras oficiales muestran que esos tiempos de fuerte movilidad entre compañías celulares se mantuvieron en los primeros seis meses de la pandemia, cuando las restricciones sanitarias fueron más exigentes.

Pero, luego, fueron reduciéndose, hasta llegar a un promedio de unos 18.000 pedidos de portabilidad por mes, tal como lo muestran las estadísticas oficiales hasta noviembre de 2021. ¿Cómo se lee esto? Las operadoras están haciendo lo posible para no perder clientes aunque algunas están más expuestas que otras.

Siempre siguiendo los datos oficiales, hasta noviembre de 2021 fue Claro la operadora que supo aglutinar la mayor cantidad de pedidos de portabilidad en Argentina durante casi todo ese año.

¿Cómo saber si la portabilidad me conviene?

¿Cómo se ve el esfuerzo que están realizando las protagonistas de la industria para evitar una sangría de clientes?

Basta con ingresar a las páginas de cada una de las operadoras para advertir los beneficios que ofrecen a quienes se cambien a sus huestes. Van desde descuentos a tener acceso a servicios adicionales, contenidos premium, o programas de afinidad con otras marcas. Todo depende del mes, todo cambia a cada momento.

Lo cierto es que, en tiempos de crisis, esto se profundiza, lo que obliga a las operadoras de telecomunicaciones no solo a ofrecer mejores precios y planes de portabilidad, sino a hacerlo sin perder niveles de calidad.

Este es uno de los mayores desafíos que enfrenta la industria pues así como el usuario quiere pagar el precio más bajo, también pretende la calidad más alta. Entre estos dos extremos deben moverse las compañías para ganar clientes de la competencia y, al mismo tiempo, mantener a los suyos propios.

Fuente: Unsplash

Como se dijo más arriba, la portabilidad numérica es un derecho. Quien no esté satisfecho con su operadora móvil y quiere cambiarse solo tiene que ir hasta la compañía elegida y manifestar su voluntad. Se trata de un trámite que también se puede hacer on line. Una vez iniciado, en un plazo no mayor a las 48 horas debe concretarse el traspaso. Así lo establece la normativa vigente.

Quien esté pensando en esta posibilidad, debe evaluar bien a cada compañía: qué planes de portabilidad están vigentes, si hay promociones, tener claro cuándo terminan, cómo hacer la portabilidad y qué pasa con el acceso a otros beneficios. Tener claros estos conceptos es el mejor modo de optar por este servicio.