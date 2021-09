Bullrich, Losada y Lousteau volvieron a exponer la dura interna de Juntos por el Cambio

Un duro cruce en Twitter entre la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y la precandidata a senadora nacional por Santa Fe Carolina Losada fue el primer round del día en la dura interna de Juntos por el Cambio, que escaló por la noche cuando el senador Martín Lousteau cargó contra al gobernador jujeño Gerardo Morales por no apoyar la candidatura de Facundo Manes.

La disputa en redes entre Bullrich y Losada estalló luego de que el pasado martes el ex presidente Mauricio Macri viajara a Rosario para brindar su apoyo a la lista que encabeza el actual diputado Federico Angelini al Senado.

Losada, cuya lista compite con la de Angelini, criticó al ex mandatario por el impulso que le está dando a Angelini y advirtió en un video que ese apoyo podría terminar favoreciendo al kirchnerismo.

«¿Sabe usted que si Angelini asumiera como senador podría entregar su banca de diputado nacional al kirchnerismo? ¿Cómo puede ser que usted apoye a quien le estaría dejando la mayoría en Diputados?», le preguntó en el video la precandidata a Macri.

Carta Abierta al ex Presidente @mauriciomacri

¿Sabe Ud. que si @fangelini asume como senador entrega su banca de diputado nacional al Kirchnerismo?



Evitemos que el favoritismo en una interna le regale una banca al kirchnerismo que hoy es de JxC. pic.twitter.com/pP4QyzmQPu — Carolina Losada (@carolinalosada) September 1, 2021

Según Losada, si Angelini resulta electo deberá ser reemplazado por quien ocupó el sexto lugar en la lista de Diputados de Juntos por el Cambio en 2019, la actual diputada provincial Cesira Arcando, del partido FE, que por una decisión de ese espacio a nivel nacional ahora apoya al Frente de Todos. Sin embargo, desde el sector de Angelini respondieron que por la ley de paridad de género el reemplazo de la banca corresponde a un hombre.

Tras el cuestionamiento de la periodista santafesina a Macri, Patricia Bullrich salió a responderle por Twitter: «Carolina Losada, sos bienvenida a @JuntosCambioAR. Pero no te conviertas en lo que querés combatir: no mentir es nuestra premisa. La Ley 27.412 de 2017, reemplaza género por género. Si Angelini -impulsado por PRO- es elegido senador, su lugar como diputado lo ocupará un radical».

Carolina Losada, sos bienvenida a @JuntosCambioAR. Pero no te conviertas en lo que querés combatir: no mentir es nuestra premisa. La Ley 27.412 de 2017, reemplaza género por género. Si Angelini -impulsado por PRO- es elegido senador, su lugar como diputado lo ocupará un radical. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 2, 2021

Segundo round



Horas más tarde, el senador Martín Lousteau brindó una entrevista al canal LN+ en la que le pegó sin filtro al gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales.

Según el dirigente porteño, Morales no está apoyando la candidatura de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires. “El ladrón cree que son todos de su condición (…) Aquel que, cuando tiene que hacer algo, privilegia sus comodidades y conveniencias cree que todos hacemos lo mismo”, dijo.

“Voy a pelear por todos los candidatos en los que creo, y por eso recorro la Argentina”, dijo Lousteau. “¿Gerardo Morales, cuándo vino? Vino tres veces en avión desde Jujuy para la interna del radicalismo, pero para esta campaña no vino”, se quejó.

Además agregó que “cuando en el Congreso, el kirchnerismo llevó la quita de fondos a la Ciudad los representantes de Morales no se plantaron. Prefiere participar de las discusiones que le conviene y no de otras”. Y concluyó: “En La Pampa, Morales apoya a los candidatos del Pro y no a los radicales. Para construir el futuro, no hay que ser hipócrita”. (NA)