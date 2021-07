Una vez más el frío se hace sentir en las escuelas porteñas. Ante la ola polar de esta semana, el Gobierno de la Ciudad sigue sin dar soluciones a la falta de calefacción en los edificios escolares.

Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) ya detectaron más de 100 edificios escolares con problemas de calefacción que repercuten en 100 mil alumnos y alumnas. Por esta razón docentes, trabajadores y trabajadoras no docentes y estudiantes padecen durante horas el frío, situación que afecta a su salud. Esta se potencia por las medidas necesarias para cumplir con las medidas de prevención contra el contagio de COVID-19, denunciaron.

Entre las escuelas registradas se pueden advertir la falta de obras de mantenimiento y puesta en punto de los sistemas de calefacción, edificios sin final de obra que no tienen habilitadas sus instalaciones de gas y hasta edificios que no tienen pagas las boletas de Metrogas, tal es el caso de la escuela 5 DE 7.

«Tanto la situación de pandemia como la ola de frío son dos factores que todos preveíamos, pero evidentemente para la desidia y la política marketinera de Horacio Rodríguez Larreta no tiene importancia. Tal como lo denunciamos en su momento desde la UTE, durante todo el año 2020, no se realizaron obras de infraestructura en las escuelas de CABA. Ese era un momento ideal para adecuar los edificios escolares a las normas de prevención contra COVID-19 dado que no había clases presenciales. Sin embargo el Gobierno de Larreta no hizo ninguna obra», remarcaron desde el gremio docente.

Para 2021 el presupuesto de infraestructura escolar se redujo en un 78% y tampoco se hicieron las obras de adecuación y mantenimiento correspondientes. Por si fuera poco, el domingo a última hora el GCBA envió una serie de recomendaciones a las familias y docentes entre las que se informaba que se recomendaba que lxs chicxs concurrieran con “varias capas de ropa liviana superpuesta ” y que “también pueden llevar una manta”. Asimismo informaba que “se propondrán actividades pedagógicas que involucren movimiento”.

«A la desidia y falta de interés por las condiciones de enseñanza y aprendizaje, Larreta sumó el cinismo y desprecio por la comunidad educativa», dispararon.

Desde la UTE exigen a Larreta y Acuña una solución inmediata a la falta de calefacción en las escuelas afectadas. Con estas bajas temperaturas, las tasas de incidencia por encima de los límites marcados por el Consejo Federal de Educación y la nula inversión en infraestructura por parte del Gobierno de la Ciudad, no se puede estudiar. «Seguimos reclamando el cumplimiento estricto de los protocolos y la suspensión de la presencialidad mientras no estén las condiciones epidemiológicas y climáticas, y conectividad y dispositivos para sostener el vínculo virtual».