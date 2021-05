Vidal volvió a exhibir su desprecio por las maestras y los maestros en la mesa de Mirtha

La exgobernadora de la provincia de Buenos aires, María Eugenia Vidal, volvió a desnudar anoche su desprecio por los educadores y educadoras en el programa de Mirtha Legrand (conducido por su nieta Juana Viale). Sucede que en el fragor de la charla, la aspirante a presidenta de la nación -así lo dejó claro este sábado- se refirió al ejercicio de la política como vocación de servicio y lo comparó con un médico, un bombero o un policía, pero olvidó mencionar a las maestras y maestros, los grandes educadores que forman a pibas y pibes, el futuro de nuestro país.

«Siempre lo digo, la política es vocación de servicio. Es hacer algo por el otro. Es como ser médico, policía o bombero. Esas profesiones bien entendidas es dar al otro», dijo tras descargar una catarata de críticas el gobierno de Alberto Fernández y a su sucesor en territorio bonaerense, Axel Kicillof.

Esto, que podría considerarse una simple omisión, desnuda su desprecio por los y las docentes, tal como lo hizo durante su gestión, cuando refirió que no pensaba construir nuevas universidades porque «nadie que nazca en situación de pobreza llega a la Universidad»

Además, tras detallar los motivos que la llevaron a vivir en una base militar durante su mandato al frente de la Provincia, expresó su deseo de, cuando sea presidenta -si es que alguna vez lo consigue- «seguir viviendo como lo hace ahora». refiriendo que no desea ostentar las prerrogativas de un jefe o jefa de estado porque eso la aleja de la gente.

“Si fuera presidente me gustaría tener una vida lo más parecida a la que tengo ahora. Algún día… Quiero transformar mi país. No me quiero ir. Este es mi lugar”, aseguró la ex Gobernadora. Y en cuestión de candidaturas agregó: “Le voy a poner el cuerpo a la elección”.