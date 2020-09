Docentes denuncian que Larreta no quiere recibir las netbooks del Gobierno

Esta semana el Secretario General de Unió de Trabajadores de la Educación, Eduardo López le apuntó a la ministra porteña, Soledad Acuña por no entregar a Nación el listado de 6500 alumnas y alumnos que el Gobierno Porteño dice no tuvieron relación con sus escuelas desde el comienzo del confinamiento, cuando se suspendieron las clases presenciales. «Las escuelas no son bares y la educación no es un negocio.«, dijo en declaraciones a la prensa.

¿Por qué la Ministra Acuña todavía no envió al Ministro Trotta la lista con los nombres de los 6500 chicos que necesitan las computadoras?



Las computadoras ya están pero la lista no aparece. pic.twitter.com/84a4vd903c — Eduardo López (@eduardolopezute) September 18, 2020

TE PUEDE INTERESAR