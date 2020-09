Causa Peajes: Irurzun y Bruglia anularon el proceso contra Dietrich, Dujovne e Iguacel

La Cámara Federal porteña -decididamente cercana al PRO- declaró hoy la «nulidad» de los procesamientos de cuatro ex funcionarios de Mauricio Macri: el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, de su par de Hacienda, Nicolas Dujovne, del ex administrador nacional de Vialidad, Javier Iguacel y del ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, en la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste, entre 2016 y 2018.

La decisión fue adoptada por la sala II del tribunal de apelaciones con los votos de los polémicos y cuestionados jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, quienes sostuvieron que cuando los ex funcionarios fueron indagados por el ahora jubilado juez Rodolfo Canicoba Corral no tuvieron acceso a la prueba que había en su contra, según indicaron fuentes judiciales.

Los cuatro exfuncionarios del macrismo fueron procesados en la causa en la que se investiga si desde el presidencia de Mauricio Macri se favoreció a empresas concesionarias de peajes, como Autopistas del Sol S.A (AUSOL), vinculadas comercialmente con empresas de la familia del ex presidente.

«Si el pronunciamiento se apoya sobre pruebas a las que previamente no se tuvo posibilidad de controlar o confrontar para alegar sobre ellas, se genera un perjuicio directo sobre el derecho de defensa. El procesamiento así dictado es nulo», sostuvieron los camaristas en el fallo de cuatro páginas al que tuvo acceso Télam.