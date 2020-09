«Hay que apretar el botón rojo»

» Padre, deje usted ya de llorar que nos han declarao la guerra» J.M. Serrat.

Por Roque Ruíz

Escribiré un artículo corto y contundente: quedemonos en casa. Luchemos para no provocar muertes evitables. Por lo menos hasta que nuestro país produzca la vacuna que salve a toda la población de América Latina. Para eso faltan unos meses nada más. Y no solo hay que luchar para que no se produzcan muertes evitables, sino para cuidar a los profesionales más nobles que tiene el mundo, que son los trabajadores de la salud. Y no solo porque se sientan derrotados, cansados, exprimidos y deprimidos, sino que hay de cuidarlos también de asistir a espectáculos obsenos de gente que en nombre de la » libertad» quema barbijos en la vía pública, provoca esquiando sin cuidado alguno o imploran tomarse una cervecita en una postura peligrosa de contagio, mientras que nuestros medicos y enfermeros están luchando entre la vida y la muerte en las terapias intensivas.

Pero también hay que cuidarlos de no ejercer la medicina en general para decidir quién vive y quién no. Ellos no estudiaron en la universidad ninguna materia donde deban estudiar su función de Dios, en el solo sentido de otorgar la vida o la muerte.