Tremendo testimonio de una viuda de un paciente de COVID: «el virus no elige a quien mata»

«En esos números fríos hay seres humanos que cumplen una función en la sociedad, incluidos profesionales de la salud que se están contagiando y muriendo. Cada una de esas personas tiene un rostro, tienen un nombre, una vida truncada y una familia destrozada», señaló la médica, quien preside la Liga Argentina de Protección al Diabético.

Añadió que mientras su esposo sufría las consecuencias de un virus que le «destrozaba los pulmones», ella cursó la enfermedad con síntomas leves y su suegra, de 93 años, ni siquiera se contagió.

«El virus no discrimina, puede ser impredeciblemente fatal para cualquiera de nosotros. El ‘a mi no me va a tocar’ en esta pandemia no es una certeza», afirmó.

Por ello, apeló a «la responsabilidad, solidaridad y empatía» de cada uno y de la sociedad, colaborando con el aislamiento propuesto por las autoridades:

«La muerte de un ser querido es irreversible y dolorosa pero podemos prevenirla con un comportamiento responsable, con empatía y con amor», enfatizó Brunoldi.

Finalmente, pidió a «las autoridades y al personal de salud» que se adhieran «a las visitas a pacientes Covid-19 en sus últimos días», medida recientemente publicada en el Boletín Oficial nacional.

«No es necesario que les explique lo doloroso y lo triste que es vivir la experiencia de la muerte en soledad. Faciliten la llegada a tiempo», rogó la médica.