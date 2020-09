Frente a los embates de la oposicion macrista, la UTEP salió a respaldar las decisiones del gobierno ante la pandemia

El secretario General de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) Esteban «Gringo» Castro, destacó las medidas adoptadas por el Gobierno del presidente Alberto Fernández para frontar la pandemia, al afirmar que «sus decisiones fueron correctas y están vinculadas a un humanismo cristiano y al amor al pueblo».

Castro sostuvo que «los que salen a golpear oponiéndose a este Gobierno son los grupos concentrados de la economía, los que se beneficiaron con las políticas de (Mauricio) Macri, con un fuerte eje con los grupos mediáticos».

«Hay muchos sectores de los movimientos populares identificados con el Gobierno, otros no tanto. Algunos son más críticos, otros están enojados, otros no y bancan. Creo que las decisiones están vinculadas a un humanismo cristiano, al amor al pueblo y que fueron decisiones correctas. Tiene muchísimo valor», dijo Castro en declaraciones a la agencia de noticias Télam.

Agregó que «se irán afinando cosas que no se pudieron hacer por la pandemia; pero se pueden destacar lo que está bien y discutir lo que no está bien. Estoy conforme, lo que no quiere decir que no pueda interpelar cosas que no me parecen correctas. Pero hasta los intentos que no han salido bien fueron piolas, como lo de Vicentin, por ejemplo».