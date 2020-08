Le explicamos a Bonelli los motivos de la intimación de Parrilli

El periodista Marcelo Bonelli despotricó este sábado desde su programa en Radio Mitre tras recibir una intimación del senador Oscar Parrilli, firmada por su abogado, Gregorio Dalbón, citándolo a una mediación por daños y perjuicios. Entre las muchas inexactitudes que cita el especialista económico de Clarín, sostiene que se trata de una avanzada vinculada a la supuesta embestida del gobierno contra la prensa, y puso como ejemplo el artículo 72 inciso E de la Reforma Judicial, que indica a los magistrados que cuando son víctimas de aprietes o extorsiones de parte de poderes fácticos, deben denunciarlo al Consejo de la Magistratura. Pues bien, nada que ver.

PdN se comunicó con el letrado patrocinante del senador neuquino, Gregorio Dalbón, especialista en cuestiones de daños contra el honor de las personas y este confirmó la intimación pero evito dar detalles del tema.

«Ayer me llegó a mi casa una intimación del senador Oscar Parrilli, firmada por su abogado que es Gregorio Dalbón, citándome por daños y perjuicios. Y esto es el patoterismo, la intención de amedrentarnos, cosa que obviamente no van a lograr. Citándome sin aclarar el motivo. Me citan a una mediación para hablar de algo que no sé de qué se trata», dijo el periodista.

Sostuvo además que esto «forma parte de lo mismo, meten un artículo en la ley, te mandan una intimación de caracter judicial, a la cual vamos a responder como corresponde desde el punto de vista judicial. Forma parte de una acción de un sector del oficialismo de tratar de amedrentar a los periodistas. Casualmente el mismo senador, Oscar Parrilli, con el abogado personal de él y de la vicepresidenta»