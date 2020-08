No son “anticuarentena”, son desestabilizadores de la democracia

Por Maximiliano Borches.

Esta recreación en el siglo XXI del salvajismo unitario, se potencia en un contexto sudamericano favorable a las bestias. La única identidad política fuerte en la Argentina, además del peronismo, es el antiperonismo, sin importar los nombres que se pongan (radicales, progres, fascistas, anarquistas, trotskistas, etc.)

Lo más rancio de la derecha criolla está en pie de guerra contra la democracia. No han digerido -aún-, no solo la derrota electoral del año pasado. Sino algo más grande. La oportunidad perdida de avanzar con la legitimidad que dan los votos populares (situación hasta el 2015 inaudita para el neofascismo argentino), en el plan económico surgido tras el golpe cívico-militar-eclesiástico de 1955, cuyo objetivo desde entonces fue la destrucción del peronismo.

La alarmante foto que ilustra la portada de esta nota, y el video captado por el site “”FarandulaShow”, que reproducimos más abajo, no solo rememora los años oscuros de crímenes, persecución y espanto, que lastimaron a la Argentina a lo largo de décadas. También invoca a los espectros de aquellos verdugos que hoy ya no están en este país. Impotentes de no haber finalizado su marcha contra el gobierno peronista de TODOS ante las puertas del Edificio Libertador, la polifacética Patricia Bullrich, el actor Luis Brandoni y la larga lista de dirigentes y ex dirigentes macristas, radicales y lilitos, que convocaron a movilizarse en sus autos lujosos, repitiendo frases de San Martín que tuvieron que buscar desesperadamente a través de Wikipedia, tuvieron que finalizar su paso unitario en derredor del Obelisco.