El interventor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio, Aníbal Fernández, criticó la marcha convocada por Luis Brandoni y otros militantes macristas para el próximo lunes y disparó contra el actor: “Lo más serio que hizo Luis Brandoni últimamente fue ‘Esperando la carroza’”.

También advirtió que la movilización anticuarentena va a traer problemas “Me da pena porque va a generar un montón de contagiados”, dijo. Y agregó: “Muchos de los que hoy se quejan de la cuarentena, encontramos que no saben, no leen o no entienden”.

Me da mucha pena porque la marcha del 17 va a generar un montón de contagiados pic.twitter.com/BLkbYKycc9 — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) August 13, 2020

Por último, criticó al ex presidente Maucirio Macri y su viaje a Francia en plena pandemia. “Alguien serio no hace eso, alguien a quien le importa el pueblo no hace eso. Él no es un negro de mierda cómo vos y yo, es un señor de ojos celeste y rico”, dijo, más picante que nunca.