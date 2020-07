El presidente Alberto Fernández recogió el guante tras las críticas de Heber de Bonafini por haber sentado junto a él a los empresarios del Grupo de los 6 durante los festejos del 9 de diciembre.

«Ud. sentó en su mesa a todos los que explotan a nuestros trabajadores y trabajadoras, y a los que saquearon el país. Lo más grave de todo: a los que secuestraron a muchos de nuestros hijos e hijas que luchaban por una Patria liberada”, indicaba la misiva de las Madres de Plaza de Mayo conocida este martes al mediodía.

El presidente no tardó y esta tarde respondió a las quejas de Bonafini, que no son ni más ni menos que un sentir bastante generalizado de los sectores más progresistas dentro de la coalición de gobierno, que ven con ojos de tristeza algunas actitudes del Ejecutivo. Sobresalen las jubilaciones, que más allá de los decretos perdieron frente a la inflación en los primeros meses del año, el pago en cuotas del aguinaldo y no poner un freno al permanente avance del sector financiero.

Así tal, Alberto tuvo palabras conciliadoras para con las Madres.

Queridas Madres:

Releo su cata una vez más. Sé que lo que ustedes me expresan lo hacen desde el afecto reciproco que nos tenemos.

Compartimos el dolor por el sufrimiento de nuestro pueblo que se ha agravado por la tragedia de esta pandemia que enfrentamos. Vivimos horas muy dificiles, pero estoy seguro que lo vamos a superar. Como dije enfáticamente al asumir en diciembre pasado, antes de que cualquiera pudiera imaginar la tragedia que se avecinaba, debiamos empezar por los que estaban más abajo para legar a todos. Mis primeras medidas fueron en este sentido, Decidí dar la pelea contra el hambre creando un programa

nacional que de inmediato comenzó a dar sus frutos. Dispusimos aumentos para los jubilados y los beneficiarios de la AUH. Pusimos en marcha el ingreso Familiar de Emergencia que lega a más de 9 millones de compatriotas. Mi compromiso fue y es el de siempre: con los que menos tienen.Tengo la enorme responsabilidad de ser el Presidente de todos los argentinos. Entiendo al ejercicio de la política como el instrumento que nos permite cambiar la vida de nuestro pueblo. Este gobierno trabaja todos los días para ello y cree en el diálogo para poder avanzar.

Ustedes saben muy bien que en la mesa de este Presidente se sienta gente de empresas grandes, medianas y pequeñas, trabajadoras y trabajadores, movimientos sociales, estudiantes, jóvenes, nuestros científicos; todos y todas, porque esa es mi responsabilidad.

Me duele ese país plagado de injusticias y desigualdades que recibimos en diciembre del año pasado. Trabajamos para forjar un Estado activo que revierta este proceso. Desarmar esa trama compleja de desigualdades económicas, sociales y culturales, requiere de toda nuestra voluntad e inteligencia para asegurarnos de que cada paso que vayamos dando no implique luego una decepción.

Queridas Madres, siempre las escucho y atiendo sus observaciones o reparos. Tengo plena conciencia de lo que ustedes han significado y significan para que seamos mejores como sociedad por eso tengan

la plena seguridad de que todas nuestras políticas tienen un objetivo central: construir la Argentina socialmente justa que aún soñamos. Trabajamos para que esto sea realidad.