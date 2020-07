El ex diputado nacional por el PRO y actual director del Banco Ciudad, Nicolás Massot, se refirió al espionaje ilegal durante el macrismo. «Hay que respetar la independencia de poderes. En términos republicanos tiene muy poca importancia lo que yo opine (sobre la participación de Macri en el espionaje). Lo que sabemos es que existieron prácticas es espionaje ilegal y eso es grave«, dijo.

«Es realmente preocupante el panorama actual, y hacia adelante mucho más. Hoy más que nunca deberíamos estar viendo una clase política madura que responda a las necesidades de la gente», reclamó

«Buscarle racionalidad a un hecho delictivo no tiene demasiado punto», insistió en diálogo con «Ahora Dicen», conducido por Florencia Halfon y Nicolás Fiorentino en Futurock.fm.

Además, contó por qué no firmó la carta en defensa del secretario privado de Macri. «No firmé la carta en defensa a Nieto porque nadie me llamó ni me mandó un borrador», explicó.